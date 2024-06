Draft da NBA de 2024: o processo baseado em tributo de Alex Sarr lidera a primeira noite

Os sonhos de 58 jovens que ouvirem seus nomes serem chamados no draft da NBA se tornarão realidade na quarta e quinta-feira.

Escolhas dos editores

No entanto, o que as jovens estrelas vestem para a ocasião memorável deixará uma lembrança para toda a vida com o estilo e a criatividade que em breve trarão para a liga.

Alex Sarr, o atacante francês de 2,10 metros, deve ser selecionado pelo Washington Wizards com a segunda escolha no último mock draft da ESPN. Seu visual de rascunho serve como um símbolo de agradecimento.

“Eu só quero que pareça bom, mas algo que [I] posso olhar para daqui a 20 anos e ainda achar que parece bom”, disse Sarr.

Sarr vestiu um terno trespassado bege, acrescentando “Moma” na parte interna da jaqueta como uma homenagem a seus pais e irmão por apoiá-lo em sua jornada no basquete.

Aqui estão os principais looks do draft de 2024 da NBA.

quarta à noite