Drake compra super caminhão blindado Apocalypse de US$ 200 mil para casa no Texas

Drake fará sentir sua presença enquanto perambula por seu novo bairro no Texas … porque o capitão da OVO acabou de gastar US $ 200 mil em um caminhão construído para o dia do juízo final, descobriu o TMZ.

Fabricação de Apocalipse – a empresa que fez esse veículo monstruoso para Drizzy – nos diz … A laje personalizada de Drake é de última geração e construída para longo prazo … com um motor Hemi Hellcat V8 6.2L que tem atualizações de 870 cavalos de potência , tração integral nas quatro rodas e portas blindadas e rebitadas.

Drake entregou o caminhão turbinado esta semana e postou várias fotos com ele que mostravam seu interior de tigre siberiano … exibindo o chicote em seu rancho de US$ 15 milhões recém-adquirido no condado de Fayette, Texas.

AM nos diz que o terreno do Texas não afetará os deslocamentos de Drake, já que existem 5 modos de direção off-road – Sport, Drag Race, Baja, Rock e Mud, pára-choques de aço com luzes LED na frente e atrás, degraus de força no laterais e um sistema de resfriamento de alto desempenho construído para climas desérticos.

O recurso mais legal é, sem dúvida, a capacidade do caminhão de lançar em rampa a 3 metros do chão… A Apocalipse diz que testou o recurso 50 vezes para ter certeza de que ele faz o que deveria.

O bruiser preto da meia-noite também está fresco por dentro… uma tela de infoentretenimento de 12” e uma barra de luz Radiance de 20” no protetor do para-brisa o farão brilhar sempre que ele parar.

A mudança de cenário pode ser uma mudança de ritmo bem-vinda para Drake depois de sua propriedade em Toronto foi alvo entre seus vários brigas de rapmas ele também não está escondido em sua cidade natal.

Ei assisti recentemente o filho dele Adônis‘jogo de futebol… e não parecia nem um pouco incomodado.



