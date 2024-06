Draya Michele processa Tyrod Taylor depois que ela afirma que ele desistiu do acordo de casa

A modelo de 39 anos disse no processo, obtido por TMZ Esportes , que Tyrod comprou uma casa na área de Los Angeles em agosto de 2022… e deixou Draya e seus filhos se mudarem para lá. Ela afirma que, na época, fez um pacto verbal com o sinalizador de 34 anos que lhe permitiria um dia comprá-lo do jogador de futebol.

Draya diz no processo que ela ofereceu a Taylor US$ 2,8 milhões pelo lugar… e quando ele respondeu com US$ 3,2 milhões em janeiro de 2024, ela aceitou. Ela afirma que então investiu quase US$ 300 mil na residência – acreditando que isso iria cobrir o preço que ela concordou em pagar pela casa.