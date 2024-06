Duelo Skenes x Ohtani rouba a cena, mas Pirates vence Dodgers

PITTSBURGH – Paul Skenes rebateu oito em cinco entradas, Aroldis Chapman lançou o arremesso mais rápido nas ligas principais nesta temporada e o Pittsburgh Pirates derrotou Shohei Ohtani e o Los Angeles Dodgers por 10-6 na noite de quarta-feira.

Skenes (3-0) permitiu três corridas em seis rebatidas, incluindo um chute de duas corridas de Ohtani na terceira. O novato de 22 anos também eliminou o superastro de Los Angeles com uma bola rápida de 160 km / h no primeiro turno, um dos 28 arremessos lançados por Skenes e Chapman que atingiu três dígitos.

“O material dele naquela primeira rebatida foi muito bom”, disse Ohtani sobre Skenes. “Não consegui fazer boas tacadas, mas no geral foram coisas realmente boas.”

Skenes saiu atirando contra os poderosos Dodgers. Ele eliminou Mookie Betts e Ohtani para iniciar o jogo, mas Los Angeles finalmente se acomodou e colocou pressão constante sobre o destro de 1,80 metro.

Ohtani pegou uma bola rápida de 160 km / h e a enviou para o bullpen de Los Angeles, além da parede central do campo, para seu 15º home run do ano, no terceiro. Ele se tornou o primeiro jogador nesta temporada a acertar a bola rápida de Skenes, de acordo com ESPN Stats & Information; os outros dois home runs que Skenes desistiu nesta temporada estavam fora de seu controle.

Escolhas dos editores

“Gosto de apostar muito porque obviamente o venci algumas vezes antes”, disse Skenes. “Acho que esse foi o arremesso certo para lançar lá, ele é um jogador muito bom. Coisas assim vão acontecer.”

Skenes precisou de 91 arremessos para navegar cinco entradas, mesmo depois de ter garantido a liderança inicial. Ele mostrou um pouco de crescimento no quinto. Andy Pages marcou e Los Angeles carregou as bases com duas eliminações. Skenes permaneceu e fez com que Teoscar Hernandez caísse para o terceiro lugar para acabar com a ameaça e escapar com uma vantagem de 7-3.

“Boa compostura”, disse o técnico do Pirates, Derek Shelton. “Ele vai desistir de home runs, mas quando você comete um erro e carrega as bases, e novamente, tendo que trabalhar nessa escalação, não é fácil. .”

Skenes lançou 16 arremessos de pelo menos 160 km / h, um tímido para se igualar ao máximo em um jogo de um arremessador titular nesta temporada, de acordo com ESPN Stats & Information.

Mas ele não foi o único jogando forte pressão contra os Dodgers. Chapman, ainda atirando gás aos 36 anos, fez cinco arremessos de pelo menos 103 mph durante a sétima entrada, incluindo uma chumbada de 104 mph para Hernandez que Hernandez conseguiu cometer uma falta.

“Você conhecia todo mundo que jogava 100”, disse Shelton. “O jogo mudou, cara. Esses caras são armas poderosas. Eles estão indo para lá. Acho que você viu uma exibição muito boa de armas poderosas hoje.”

Nick Gonzales empatou um recorde de carreira com quatro RBIs para os Pirates. Edward Olivares e Ke’Bryan Hayes acertaram duas rebatidas e correram para Pittsburgh, que usou uma grande segunda entrada contra James Paxton (5-1) para assumir o controle antes de segurar no final.

Ohtani finalizou com duas rebatidas e Jason Heyward dobrou três vezes, mas o Los Angeles perdeu pela décima vez nos últimos 15 jogos contra o Pittsburgh.

Paxton não conseguiu sair da segunda entrada em seu início de temporada mais curto. Os Pirates o tocaram em sete corridas (seis ganhas) no quadro, com destaque para duas corridas simples de Gonzales e Bryan Reynolds. Paxton durou apenas 1⅔ entrada, enquanto seu ERA cresceu de 3,29 para 4,19.

As equipes trocaram corridas nas últimas entradas. A última melhor chance do Los Angeles veio no oitavo, quando Ohtani se adiantou para enfrentar Colin Holderman com dois acertos e dois eliminados. Ohtani voou para a pista de alerta à direita para encerrar o turno.

A Associated Press contribuiu para este relatório.