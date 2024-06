Duff McKagan responde à controvérsia do nome da cerveja Duff dos ‘Simpsons’

TMZ. com

Duff McKagan está respondendo à controvérsia do nome “Os Simpsons”… dizendo que realmente não se importa, mesmo que eles usem seu nome – mas ele ainda acha que a conexão é óbvia.

Conversamos com o roqueiro do Guns N’ Roses em Los Angeles na sexta-feira e perguntamos a ele sobre o escritor e produtor de OG ‘Simpsons’ Jay Kogen nos contando a melhor cerveja do programa – Duff – não tem o nome dele … em vez disso, tem o nome de caras que ficam sentados e bebem cerveja o dia todo.