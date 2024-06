Dustin Poirier fala sobre lesões, foto icônica do UFC 302: ‘Captura um sentimento que senti naquele momento’

No início deste mês, Dustin Poirier perdeu para Islam Makhachev na luta principal do UFC 302, ficando aquém de sua terceira tentativa de conquistar o ouro indiscutível dos leves. Foi uma luta cansativa, que deixou Poirier com o nariz quebrado, uma costela quebrada e um ligamento cruzado anterior rompido. Mas embora o resultado tenha sido infeliz, não foi de todo ruim: pelo menos ele tirou uma foto legal disso.

Falando em A hora do MMA, Poirier falou sobre sua experiência no UFC 302 e a agora icônica foto de sua luta, mostrando um Poirier machucado vazando sangue enquanto continua lutando. É uma foto que Poirier adora.

Foto de Luke Hales/Getty Images

“Quando vejo a foto, ela não captura apenas um momento, ela captura um sentimento que senti naquele momento caminhando em direção a ele”, disse Poirier. “Um de nós está caindo. Sentindo-se como, ‘Estou deixando tudo aqui agora, isso é tudo que eu tenho.’ Esse sentimento é algo especial e essa foto me traz a esse lugar.”

E esse lugar talvez seja mais angustiante do que os fãs de MMA imaginavam. Poirier revelou que quebrou o nariz durante a luta devido a um choque inadvertido de cabeças, mas a lesão na costela foi na verdade algo que aconteceu durante o training camp e potencialmente prejudicou a luta.

“Quebrei minhas costelas no acampamento, mas é claro que não quero falar sobre isso”, disse Poirier. “Acho que não mudou nada nem a forma como lutei. Mas sim, eu quebrei minhas costelas.

“Minha esposa queria que eu [pull out] mas eu não ia. … Estava muito perto. Eu já estava na metade do campo de pensamento. Eu estava tipo, ‘Estou lutando pelo cinturão.’ Eu estava na metade do camp e estou lutando pelo título dos leves, não estava desistindo.”

Quando questionado sobre a lesão na costela, Poirier insistiu que ela não teve influência na luta, dizendo que embora sinta agora, só sentiu uma vez durante a luta.

“A única vez que senti isso na luta toda foi talvez no terceiro round, sempre que ele fez um triângulo de corpo, perto do meu canto, e tentou me montar com o triângulo de corpo”, disse Poirier. “Ele estava tentando montar enquanto ainda estava com a trava e toda a pressão meio que torceu meu corpo. Essa foi a única vez que realmente tive que me proteger por instinto, porque senti as costelas doendo. Mas fora isso, não há problema.”

O problema, insiste Poirier, estava no próprio Makhachev. Poirier diz que o melhor lutador peso por peso do mundo era simplesmente bom demais. Foi por isso, e não pelos inúmeros ferimentos, que Poirier não levantou a mão.

“Eu sabia que seria uma luta difícil”, disse Poirier. “Esse estilo de luta é o mais difícil para mim, caras que vão fazer chain wrestling e deixar a luta mais lenta. Eu me saio melhor em uma briga. Ou até mesmo alguém que vai trocar e firmar o pé e dar socos comigo, é aí que eu encontro formas de vencer. Foi uma luta dura para tentar aproveitar as aberturas quando ele está atrás e eu meio que perseguindo. Era apenas um estilo difícil para mim.

“Mas ele era tudo que eu pensei que ele seria. Ele é o campeão. Eu sabia que ele era durão. Eu sabia que ele seria forte, sabia que ele tinha coragem. Você não chega na posição em que ele está por não ter todas essas coisas. Você tem que ter tudo, e foi exatamente o que eu pensei que seria.”