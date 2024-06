Dustin Poirier quebrou nariz, costela e rasgou ACL contra Islam Makhachev

Dustin Poirier ainda está decidindo se continuará sua carreira no MMA após a derrota por finalização no quinto round para Islam Makhachev no UFC 302. Mas dada a lista de lesões sofridas em uma cansativa luta pelo título dos leves, parece que ele passará um tempo decente. quantidade de tempo em recuperação.

“O nariz está muito quebrado, a costela está quebrada e meu LCA está parcialmente rompido”, revelou Poirier no X na quarta-feira, atribuindo seus ferimentos a “Fight Life”.

Embora Poirier, 35 anos, tenha ficado aquém de sua terceira tentativa de conquistar o ouro indiscutível do UFC, ele fez um grande esforço e demonstrou resiliência excepcional diante da adversidade contra o lutador peso por peso número 1 do UFC. Ele sobreviveu a várias tentativas de finalização, lutou contra uma série de quedas e lutou por quase 25 minutos antes de sucumbir a um estrangulamento tardio de D’arce no assalto final.

Ensanguentado, Dustin Poirier defendeu múltiplas tentativas de quedas e finalizações do campeão peso leve Islam Makhachev antes de finalizar um estrangulamento D’arce no quinto e último round da luta pelo título de sábado no UFC 302 em Newark, NJ. Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Após a luta, Poirier disse aos repórteres que “pode ​​ter bagunçado” seu ligamento cruzado anterior ao defender uma queda no terceiro ou quarto round da luta, mas lutou contra isso. Ele também afirmou que seu nariz estava “quebrado” e mais tarde confirmou isso no X com uma radiografia do nariz e a legenda “Nosey O’Donnell”. Poirier disse que uma cabeçada acidental causou a fratura do nariz na luta.

Quanto à costela, o amigo e técnico de Poirier, Yves Edwards, apareceu no “MMA Today” e disse que os preparativos de Poirier foram limitados antes da luta, pois ele estava lidando com uma lesão na costela nas últimas semanas de treinamento. Não se sabe a gravidade da lesão na costela e se ela piorou durante a luta.

Poirier recebeu suspensão indefinida do Conselho de Controle Atlético do Estado de Nova Jersey devido à gravidade das lesões no joelho e no nariz. Não se sabe se ele precisará de cirurgia ou por quanto tempo ficará afastado dos gramados.