Dustin Poirier – Teria me aposentado se tivesse conquistado o título no UFC 302

Dustin Poirier não teve chance de encerrar sua história no UFC 302 quando perdeu para Islam Makhachev pelo título dos leves do UFC.

Após a derrota, Poirier disse que estava cogitando a possibilidade de se aposentar. No entanto, se ele tivesse alcançado seu sonho de conquistar o campeonato indiscutível em Newark, “The Diamond” revelou que teria encerrado sua carreira naquela mesma noite.

“Eu ia largar o cinturão com as luvas”, disse Poirier na segunda-feira durante participação no “The MMA Hour” com Ariel Helwani. “Mas esta é a minha história e aconteceu da maneira que deveria acontecer na minha jornada. Já foi escrita.”

Ao falar com a ESPN em maio, antes do UFC 302, Poirier sugeriu a ideia de se aposentar como campeão caso derrotasse Makhachev.

“Isso pode acontecer”, disse ele.

Acontece que esse era o plano o tempo todo. Infelizmente para Poirier, ele foi finalizado no quinto e último round por Makhachev com um estrangulamento d’arce e agora está descobrindo o que o futuro reserva enquanto se recupera de costelas danificadas, nariz quebrado e ligamento cruzado parcialmente rompido.

Embora ele ainda não tenha tomado uma decisão sobre seu futuro, o UFC 302 pode ter sido a última vez que os fãs verão Poirier no octógono.

“Estou inclinado a terminar”, disse Poirier a Helwani. “Especialmente para conseguir a luta pelo título. Quantas vezes mais eu precisaria lutar para voltar à posição de lutar pelo título mundial? Não vou lutar mais cinco vezes tentando ganhar mais uma chance pelo título.

“Estou em uma situação estranha e não sei como explicar ou que decisão tomar. Estou encarando isso dia após dia e vendo o que acontece quando minha mente muda e como me sinto.”