Ed Policy sucederá Mark Murphy como presidente do Packers em 2025

GREEN BAY, Wisconsin – O diretor de operações e conselheiro geral do Green Bay Packers, Ed Policy, assumirá o cargo de presidente e CEO da equipe no próximo ano, após a aposentadoria de Mark Murphy.

Policy, filho da ex-presidente do San Francisco 49ers e do Cleveland Browns, Carmen Policy, assumirá o cargo quando a única franquia de propriedade pública da NFL realizar sua assembleia de acionistas em julho de 2025. Murphy, presidente e CEO do Packers desde 2008, atingir a idade de aposentadoria compulsória de 70 em julho de 2025.

Os Packers anunciaram que seu conselho de administração elegeu Policy por unanimidade na segunda-feira, depois que um comitê de busca o recomendou.

Ed Policy foi eleito para suceder Mark Murphy como o próximo presidente e CEO dos Packers em julho de 2025, quando Murphy se aposentar. Mark Hoffman-USA TODAY Sports

Policy ingressou nos Packers como vice-presidente e conselheiro geral em agosto de 2012 e foi promovido a COO em janeiro de 2018.

“Parabéns ao Ed por esta merecida promoção para o que acredito ser a posição mais única e significativa no mundo dos esportes profissionais”, disse Murphy em comunicado. “Ed tem sido um grande trunfo para a organização durante seus 12 anos aqui e tem sido fundamental para o nosso sucesso.”

Murphy disse que ele e Policy “continuarão a trabalhar juntos para garantir uma transição tranquila para nossos funcionários, jogadores e fãs”.

Policy foi comissário, presidente e CEO da Arena Football League de 2008-09. Ele esteve na AFL de 2001 a 2009 em diversas funções. Ele também foi consultor executivo da NFL de 2009-10.

Ele exerceu advocacia em São Francisco (1994-99) e Cleveland (1999-2001) antes de ingressar na administração do futebol.

As funções de Policy com os Packers incluem dirigir os assuntos jurídicos da equipe e liderar os departamentos de comunicação, marketing e envolvimento dos fãs, vendas e desenvolvimento de negócios, segurança e hospitalidade da equipe.

“Este é o melhor trabalho no esporte”, disse Policy em comunicado divulgado pela equipe. “Somos os administradores da organização mais icônica e única em todos os esportes profissionais. Estou animado para continuar a trabalhar com tantos companheiros talentosos que garantiram o sucesso consistente dos Packers dentro e fora do campo. e adoro fazer parte disso.”

Ele também ajudou a liderar o desenvolvimento de Titletown, um empreendimento imobiliário de 45 acres a oeste de Lambeau Field.

“Continuaremos nosso foco incansável na construção de uma cultura vencedora que transcenda o campo de jogo”, disse Policy. “O Troféu Lombardi sempre será nossa estrela do norte e garantir um impacto positivo em nossa comunidade continuará a ser fundamental em nossa tomada de decisões. Temos os maiores fãs do esporte e nunca consideraremos seu compromisso com os Packers como garantido.”

Os Packers disseram que seu comitê de busca examinou uma lista de mais de 90 candidatos antes de conduzir entrevistas virtuais e presenciais no início deste mês.

A Associated Press contribuiu para este relatório.