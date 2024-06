Eddie Hearn: Mike Perry não tem “nenhuma chance” de vencer Jake Paul

Eddie Hearn não conhece Mike Perry, mas pelo que ele sabe, será uma longa noite para a estrela do BKFC quando ele lutar contra Jake Paul no dia 20 de julho.

Perry está acostumado a ter dúvidas. O poderoso perfurador teve vários momentos memoráveis ​​​​como membro do elenco dos meio-médios do UFC, mas nunca teve um sucesso substancial, acabando por se separar da promoção em 2021 com um recorde de 7-8. Poucos poderiam imaginar que o fim de sua carreira no UFC marcaria o início de sua ascensão nos esportes de combate.

O mundo do boxe sem luvas chamou e Perry estreou com o BKFC em 2022, derrotando o notório Lutador final o competidor Julian Lane, e depois recitando vitórias sobre o destaque do Bellator, Michael “Venom” Page, e os ex-campeões do UFC Luke Rockhold e Eddie Alvarez. Em sua saída mais recente, Perry superou Thiago Alves. A vitória manteve o ímpeto de Perry e o levou a uma luta de boxe com o infame Paul.

Hearn foi questionado sobre sua opinião sobre a luta durante uma aparição no A hora do MMAe ele deu poucas chances a Perry devido ao fato de Paul ter uma vantagem de tamanho considerável.

“Nunca vi Mike Perry lutar”, disse Hearn. “Ele não é meio-médio ou algo assim?”

“Duzentas libras? Ele não tem absolutamente nenhuma chance”, acrescentou.

Embora Perry tenha competido em várias categorias de peso diferentes no BKFC, ele subirá até 200 libras para seu confronto com Paul. “The Problem Child” frequentemente lutou e derrotou oponentes consideravelmente menores, incluindo ex-astros do UFC Nate Diaz, Tyron Woodley e Ben Askren.

Hearn se divertiu um pouco com Hora do MMA anfitrião Ariel Helwani sobre algumas previsões anteriores que deram errado.

“Ariel, você me disse que Francis Ngannou iria derrotar Anthony Joshua”, disse Hearn. “Pare de se apaixonar pelos seus lutadores do UFC.

“Olha, eu não conheço Mike Perry, mas sei que aparentemente ele é um homem durão. Obviamente, ele é um homem duro, então desejo-lhe tudo de bom.”

Dada a sua história, Hearn teria bons motivos para torcer contra Paul. Os dois trabalharam juntos no passado para promover um confronto altamente antecipado em 30 de abril entre a lutadora da Paul’s Most Valuable Promotions Amanda Serrano e a lutadora de Hearn Matchroom Boxing Katie Taylor (e continuam a fazê-lo para a revanche em 15 de novembro), mas Paul mais tarde acusou Ouvi falar de consertar o resultado daquela luta – uma vitória por decisão dividida para Taylor.

Essa acusação levou Hearn a abrir um processo por difamação contra Paul, que ainda está em andamento.

Hearn deixou de lado esse drama durante uma recente viagem a Porto Rico, onde teve um desentendimento cordial com Paul antes do card de 15 de junho entre Liam Paro x Subriel Matias.

“Eu estava jantando no hotel em que estava hospedado, na verdade é onde ele mora no resort”, disse Hearn. “Eu estava jantando e senti um tapinha no ombro e me virei e era Jake.”

“Estava tudo bem”, ele continuou. “Ele parecia bastante agradável. Acabei de bater um papo, eu disse que você seria bem-vindo ao show de amanhã, e foi isso, sério. … Ainda temos problemas, mas estou sempre aberto para um bate-papo.”