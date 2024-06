Edmonton Oilers estourou no jogo 4 e permaneceu vivo com vitória por 8-1

EDMONTON, Alberta – Connor McDavid marcou, “La Bamba” jogou no vestiário do Edmonton Oilers e a final da Stanley Cup está voltando para a Flórida após uma vitória declarada.

McDavid marcou seu primeiro gol da série como parte de um desempenho de quatro pontos, e Stuart Skinner foi espetacular ao fazer 32 defesas enquanto os Oilers derrotavam os Florida Panthers por 8 a 1 no jogo 4 na noite de sábado, perseguindo Sergei Bobrovsky e evitando uma raspagem. . O jogo 5 é terça-feira ao nascer do sol.

“É apenas uma vitória”, disse McDavid. “Isso é tudo, quer você marque oito ou marque um. É apenas uma vitória. Temos que ir para a Flórida e fazer um trabalho e arrastá-los de volta para Alberta.”

A festa dos Panteras terá que esperar após o colapso total de um time com muitos jogadores que nunca estiveram tão perto de erguer a Copa. Bobrovsky foi suspenso aos cinco minutos do segundo período depois de permitir cinco gols em 16 chutes – mais do que desistiu nos três primeiros jogos da série combinados.

“Não teve nada a ver com ‘Bob’”, disse o ala dos Panteras, Matthew Tkachuk. “Foi mais um alerta para todos. Sabemos que ele vai voltar melhor do que nunca.”

Quer tenha sido um esforço de última hora diante de uma torcida entusiasmada na esperança de ver o início de uma recuperação histórica ou o avanço do técnico Kris Knoblauch que prenunciava, os Oilers foram dominantes em todas as facetas do jogo que precisavam para vencer.

Tudo começou com Mattias Janmark marcando 3:11 em uma corrida 2 contra 1 com Connor Brown. Janmark colocou Edmonton em vantagem de dois gols menos de cinco minutos depois, preparando Adam Henrique para seu segundo gol na carreira na final da Copa, 12 anos após a vitória do New Jersey, que também evitou uma raspagem na final.

As chances permanecem altas para os Oilers, visto que o Toronto Maple Leafs de 1942 é o único time a eliminar uma desvantagem de 3 a 0 nesta fase dos playoffs e apenas quatro times no total já conseguiram isso.

“Obviamente foi uma grande vitória, mas ainda sabemos quais são as circunstâncias”, disse Dylan Holloway, que marcou dois gols depois de não marcar desde a segunda rodada. “Ainda estamos perdendo por 3 a 1. O mais importante para nós é simplesmente esquecer isso e usar, engarrafar, ficar atento a isso [we] posso fazer isso, mas apenas siga em frente.”

A crença certamente será tangível depois de sair ofensivamente e construir uma vantagem, em vez de mantê-la para protegê-la, uma qualidade que eles tiveram de sobra nas três primeiras rodadas para vencer a Conferência Oeste. A Flórida reduziu sua desvantagem para um gol de Vladimir Tarasenko no meio do primeiro período não fez com que Edmonton desistisse, com Skinner fazendo a defesa mais importante da noite sobre Carter Verhaeghe em uma chance de 2 contra 1 e Holloway respondendo antes do intervalo.

“Ele foi ótimo”, disse McDavid sobre Skinner. “Você fala sobre ser goleiro e precisar de defesas oportunas. Ele fez algumas defesas realmente oportunas. Essa foi a maior defesa que você pode conseguir.”

A ofensa continuou chegando. McDavid, o atual e três vezes MVP da NHL, derrotou Bobrovsky no início do segundo e minutos depois preparou Darnell Nurse para o primeiro gol do defensor nos playoffs. Isso mandou o goleiro conhecido como Bob para o banco em meio a gritos irônicos de “Sergei! Sergei!” quando Anthony Stolarz entrou para sua estreia na pós-temporada.

Os Panteras, horas depois de os membros da família chegarem para uma possível celebração a mais de 4.000 quilômetros de casa, descarregaram suas frustrações em um punhado de brigas pós-apito. Um deles deu ao power play dos Oilers mais prática de tiro ao alvo, e a unidade que chegou à final parecendo quase automática, mas começou 0 de 12 nesta série os fez pagar com Ryan Nugent-Hopkins marcando no 5 contra 3 vantagem.

“Não estou contando 5 contra 3”, disse o técnico da Flórida, Paul Maurice.

As três assistências de McDavid no sábado deram a ele 32 no total nesta sequência, quebrando o recorde de Wayne Gretzky de 1988 de maior número em uma única pós-temporada. McDavid marcou mais pontos no sábado à noite do que nos três primeiros jogos da série combinados e foi o artilheiro dos Oilers, enquanto outros jogadores importantes ficaram quietos.

“Ele continua a impressionar a todos”, disse Knoblauch. “Foi um ótimo desempenho.”

Com força equilibrada e jogo de força, outro ajuste de Knoblauch valeu a pena para o treinador novato de Edmonton. Ele moveu Nugent-Hopkins para jogar com Leon Draisaitl, e cada uma das duas primeiras linhas marcou um grande gol.

A explosão e uma liderança confortável fizeram os fãs irem com tudo, desde “Queremos sete!” para cantar “It’s My Life” do Bon Jovi. Eles conseguiram quando Holloway marcou a menos de seis minutos do fim e um pouco mais quando Ryan McLeod acrescentou o ponto de exclamação com o oitavo gol aos 3:19 do relógio.

Skinner também ouviu “STUUUU!” bastante, já que ele teve seu melhor jogo na final, negando aos Panteras várias chances de gol de alta qualidade enquanto eles tentavam se recuperar.

A confiança na possibilidade de ampliar a série que ficou evidente dentro do vestiário da casa se estendeu pelo centro de Edmonton. Uma nova placa dizendo “BELIEVE” foi adicionada a uma janela na esquina do Rogers Place no sábado.

Lá dentro, um fã segurava uma placa que dizia: “Então você está dizendo que há uma chance?” E agora os Oilers têm outra chance de pressionar os Panteras com o retorno da série ao sul da Flórida.

A Associated Press contribuiu para esta história.