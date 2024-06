Edson Álvarez focado na Copa América em meio a ligações com o Man United

HOUSTON – O meio-campista mexicano Edson Álvarez disse na sexta-feira que está “focado” na Copa América em meio a relatórios que o Manchester United está interessado em contratar o jogador do West Ham.

“Só posso dizer que estou focado no que tenho que fazer. Sei que a Copa América é um torneio muito importante, onde os olhos do mundo estão basicamente aqui”, Álvarez, que chegou ao West Ham vindo do Ajax no verão passado. , disse antes da estreia do torneio do México contra a Jamaica, no sábado, em Houston.

“Mais tarde haverá tempo para ver o que existe ou o que não existe.”

Álvarez, 26 anos, deve usar a braçadeira de capitão como o novo líder da escalação mexicana que está em mudança de geração sob o comando do técnico Jaime “Jimmy” Lozano.

“Eu realmente quero que isso comece, [so] amanhã poderei sair com a braçadeira de capitão, ouvir o hino nacional mexicano na frente de todo mundo. É algo em que penso e fico arrepiado”, acrescentou.

Edson Álvarez será o capitão do México na Copa América. Carmem Mandato/Getty Images

Lozano será técnico da Copa América pela primeira vez desde que assumiu o comando do El Tri em 2023. Apesar de ter começado a ganhar o troféu da Copa Ouro no verão passado, o técnico do México foi questionado nos últimos meses depois de não ter conseguido conquistar o título da Liga das Nações da Concacaf de 2023-24 e recentemente ter perdido para Uruguai e Brasil em amistosos.

E o ex-técnico do Necaxa e do Querétaro admitiu que a Copa América deste verão é o maior desafio de sua carreira como técnico.

“Sem dúvida, sem dúvida, é claro”, disse ele. “Uma Copa América certamente está um degrau abaixo de uma Copa do Mundo.

“Porque nem sempre somos convidados, porque há seleções que já foram campeãs mundiais muitas vezes. Sem dúvida, sem dúvida, o torneio mais importante [of my career].”

Depois de enfrentar a Jamaica no NRG Stadium de Houston neste fim de semana, o México continuará sua fase de grupos da Copa América contra a Venezuela em 26 de junho (no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia) e o Equador em 30 de junho (no State Farm Stadium em Glendale, Arizona).

Embora o México tenha terminado como finalista da Copa América em 1993 e 2001, o time da Concacaf não conseguiu ir além das quartas de final nas últimas três partidas.

O técnico da Jamaica, Heimir Hallgrimsson, elogiou o México em uma coletiva de imprensa separada na sexta-feira, mas também não excluiu seu time do líder de todos os tempos em títulos da Copa Ouro.

“Eles são a força motriz da nossa confederação e, no papel, provavelmente têm maior probabilidade de vencer o jogo”, disse Hallgrimsson. “Mas, felizmente para nós, este jogo não é jogado no papel, é jogado lá fora”.