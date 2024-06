‘Ele é o melhor azarão do ano?’: Os profissionais reagem a Mike Perry lutando boxe com Jake Paul

Mike Perry vem pedindo a chance de lutar contra Jake Paul há algum tempo, e agora a estrela do BKFC tem sua chance.

Na terça-feira, a Most Valuable Promotions anunciou que Paul e Perry serão a atração principal de um evento de boxe no dia 20 de julho na Amalie Arena em Tampa, Flórida, que é a mesma arena onde Paul nocauteou brutalmente o ex-campeão meio-médio do UFC Tyron Woodley em seu segundo. reunião em dezembro de 2021.

O anúncio abriu os olhos da comunidade dos esportes de combate devido ao fato de Paul já estar escalado para enfrentar o ex-campeão peso pesado Mike Tyson no dia 15 de novembro no AT&T Stadium em Arlington, Texas, em um evento que será transmitido exclusivamente pela Netflix para assinantes. A luta com Tyson ainda está marcada, apesar do novo contrato com Perry.

Claro, os lutadores de MMA pensaram no matchmaking. Veja como os lutadores profissionais – dentro e fora do UFC – reagiram às notícias de Paul vs. Perry.

Mike Perry é o azarão contra Jake Paul… ele é o melhor azarão do ano!? #boxe — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 18 de junho de 2024

Mike Perry é um boxeador 0-1. Lutar com os nós dos dedos não é a mesma coisa que boxe. Ele vai ficar em pedaços. Jake Paul só luta com pessoas que sabe que pode vencer. Ele já brigou com Perry antes, e foi por isso que o escolheu, assim como aquele vagabundo do Hasim Jr. Todos nós vimos o quão ruim ele era, mas Jake… -Dillon Danis (@dillondanis) 18 de junho de 2024

Happy Perry recebe seu pagamento e esta é 100% uma luta muito melhor do que a luta de Tyson… hmu, se você estiver vindo para Tampa e não se esqueça de verificar https://t.co/IDZraNkcdW -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 18 de junho de 2024

Uau, eu dou @jakepaul adereços loucos para lutar @PlatinumPerry. Perry é um selvagem absoluto!!! Bom para Jake, e deveria parar de falar em questionar seus oponentes. Ansioso por este -Jay Glazer (@JayGlazer) 18 de junho de 2024

Estamos prontos para lutar no dia 20 de julho, prometo dar ao mundo a luta que eles querem ver! Vou colocar a pressão Platinum na criança problemática. Viva em Tampa, ingressos à venda amanhã ao meio-dia! pic.twitter.com/V3WfZSRKK5 – Platina Mike Perry (@PlatinumPerry) 18 de junho de 2024