Elegibilidade do draft da NHL: Quais são os requisitos da NHL para serem elaborados?

Tele Draft de entrada da NHL é um evento anual crucial onde as franquias da NHL selecionam jogadores de hóquei no gelo elegíveis para ingressar na liga. Jogadores norte-americanos com idade entre 18 e 20 anos e jogadores europeus/internacionais com idade entre 18 e 21 anos pode ser convocadoenquanto jogadores mais velhos entram como agentes livres irrestritos.

Esse draft geralmente acontece alguns meses após o término da temporada anterior, e as equipes se revezam na escolha de jogadores amadores de ligas juniores ou universitárias, bem como jogadores profissionais de ligas europeias.

O primeiro draft da NHL foi em 1963 e tem sido realizado todos os anos desde então. Originalmente chamado de Draft Amador da NHL até 1979, tornou-se um evento público em 1980 e é televisionado desde 1984.

Antes de 1994, o projeto de ordem era puramente baseado na classificação da temporada regular. Em 1995, a NHL introduziu um sorteio para times que perderam os playoffs. O ganhador da loteria poderia subir no máximo quatro posiçõespermitindo às cinco piores equipes uma chance na primeira escolha geral.

De 2013 a 2015, o ganhador da loteria automaticamente obteve a primeira escolha geral, independentemente de sua posição original. Entre 2015 e 2020, houve três ganhadores da loteria determinando as três principais escolhas. Em 2021, o sistema de loteria mudou para incluir apenas dois ganhadores e, a partir de 2022, os ganhadores não podem subir mais do que dez posições, o que significa que apenas as onze últimas equipes poderiam vencer a primeira escolha.

Como o draft de entrada da NHL nivela o campo de jogo para times mais fracos

A ordem do draft é determinada por uma combinação de loteria, classificação da temporada regular e resultados dos playoffs. As equipes podem trocar escolhas de draft, mas o titular original da escolha determina a ordem. O projeto básico de ordem visa ajudar as equipes mais fracas a melhorar suas escalações.

Os times que não chegaram aos playoffs escolhem primeiro (1-16), seguidos pelos times dos playoffs que não venceram suas divisões nem chegaram às Finais da Conferência (17-24 até 28), vencedores das divisões que não chegaram às Finais da Conferência (potencialmente 25-28), perdedores das finais da conferência (29 e 30), vice-campeão da Stanley Cup (31) e vencedor da Stanley Cup (32).

Se uma equipe não puder assinar uma escolha de primeiro turno no draft, ela receberá uma escolha compensatória de segundo turno com o mesmo número. Por exemplo, não assinar a sétima escolha geral concede a sétima escolha no segundo turno.

No final da temporada regular, os 16 times que perderam os playoffs participam de um sorteio ponderado para determinar as melhores escolhas do draft. A equipe com menor pontuação tem as melhores chances (18,5%), enquanto a maior tem as piores (1,0%).

O vencedor da loteria passa para a escolha elegível mais alta, derrubando os outros. De 2016 a 2020, as três primeiras escolhas foram determinadas por sorteio. A partir de 2022, os vencedores só poderão subir dez posições e só poderão ganhar na loteria duas vezes em cinco anos, garantindo justiça e limitando mudanças drásticas na ordem.