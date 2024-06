Em reunião, Ministério Público reafirma compromissos em defesa da comunidade LGBTQIAPN+

Na tarde desta quinta-feira (13), o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, recebeu a visita de Messias Mendonça, gerente de Articulação, Execução e Monitoramento de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+ da Semudh. O encontro teve como propósito agradecer ao Ministério Público de Alagoas (MPAL) pela campanha “Todas as Formas de Amor”, lançada em celebração ao Mês Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+.

A campanha, composta por seis episódios, destaca diferentes experiências de amor dentro da comunidade LGBTQIAPN+, promovendo um sentimento de orgulho e aceitação.

“Parabenizo o Ministério Público e toda a equipe envolvida na campanha “Todas as Formas de Amor”. É fundamental transmitir à sociedade a mensagem do respeito, celebrar o amor e se orgulhar da diversidade. O MPAL está de parabéns por seu compromisso não apenas com a comunidade LGBT+, mas com todas as minorias”, afirmou Messias Mendonça.

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, afirmou que “é de extrema importância para o MPAL receber esse reconhecimento pelos representantes do movimento LGBT+ em nosso estado. Isso demonstra que estamos no caminho certo na promoção e defesa dos direitos dessa parcela da população”.

Durante a visita, foram discutidos outros assuntos, como o aprimoramento da saúde pública, com foco na implementação de políticas específicas para pessoas transexuais. O PGJ se comprometeu a iniciar um diálogo com a promotora de Justiça Micheline Tenório, do Núcleo de Defesa da Saúde Pública (Nudesap), para fortalecer essa iniciativa e implementar ações concretas.

Outro ponto abordado foi a ampliação do diálogo sobre Direitos Humanos, visando uma abordagem mais abrangente na defesa dos direitos das pessoas LGBTs, fortalecendo a atuação do MP nessa área crucial, que atualmente é conduzida pela promotora de Justiça Alexandra Beurlen.

Por fim, o chefe do MPAL, Lean Araújo, assumiu o compromisso de promover capacitações por meio da Escola Superior, visando conscientizar membros da instituição e a comunidade em geral sobre o combate a LGBTfobia.

Estiveram presentes na reunião a fundadora da Associação AME, Júlia Nunes, Michele Morais, representante do Grupo Gay de Maceió – GGM e Isaac Victor, secretário-geral do CECD-LGBT/AL.