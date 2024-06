Emma Roberts diz que as mulheres enfrentam mais críticas sobre bebês de Nepo, aponta para George Clooney

Emma Roberts está avaliando o debate sobre o bebê nepo… dizendo que as mulheres enfrentam mais críticas do que os homens – e apontando para uma das maiores estrelas de Hollywood para defender seu ponto de vista.

A atriz sentou-se para conversar sobre sua família famosa no podcast “Table for Two”, lançado terça-feira… e ela diz que acha a polêmica injusta – especialmente para as mulheres com árvores genealógicas de primeira linha.