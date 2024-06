Empresário de Khamzat Chimaev atualiza sobre doença que o forçou a deixar o UFC Arábia Saudita

Khamzat Chimaev está mais uma vez lutando contra uma doença.

Na quinta-feira, foi divulgada a notícia de que Chimaev foi forçado a abandonar a luta agendada contra Robert Whittaker na luta principal do UFC Arábia Saudita, no dia 22 de junho, em Riad, devido a doença. Pouco depois do anúncio ser feito, o empresário de Chimaev, Majdi Shammas, postou em seu Instagram para explicar a gravidade da situação.

Veja a declaração não editada de Shammas abaixo.

“É com grande decepção que anunciamos que Khamzat Chimaev (13-0) foi forçado a se retirar de sua luta agendada contra o terceiro colocado do ranking, Robert Whittaker, no dia 22 de junho em Riade. “A doença persistente que Khamzat tem lutado durante grande parte do campo de treinamento não pôde ser curada a tempo. Ele entrou e saiu de hospitais diversas vezes. A condição tem sido mantida dentro da equipe, pois todos estão absolutamente empenhados em encontrar uma solução. Embora todas as opções disponíveis tenham sido cuidadosamente consideradas, chegou-se agora a um ponto em que a equipa concordou mutuamente que não é possível continuar desta forma. Entrar na jaula sem estar devidamente preparado contra um adversário tão formidável como Robert é, infelizmente, impossível. “Esta é uma reviravolta devastadora para Khamzat, seus treinadores, parceiros de treino e outros membros da equipe. Ser a atração principal da primeira visita do UFC à Arábia Saudita foi uma grande honra e algo muito esperado. Embora a causa esteja muito além do controle de qualquer pessoa, um sincero pedido de desculpas é estendido ao UFC, Dana White, Mick Maynard, Sean Shelby, Hunter Campbell, Sua Alteza o Sr. Turki Alalshik, Robert Whittaker e sua equipe, e o mais importante, aos fãs que estavam ansiosos pela luta. “Mas tudo acontece por uma razão e Deus tem seus próprios planos, os objetivos continuam os mesmos. Khamzat e sua equipe agora chegarão ao fundo da causa dos problemas e ele voltará ainda mais forte. Infelizmente, isso faz parte do jogo de luta e assim que Khamzat estiver saudável, seu tão esperado retorno ao octógono será imediatamente remarcado. #saúdesempreemprimeiro”

Chimaev teve um histórico infeliz de doenças durante sua passagem pelo UFC. Depois de entrar em cena em 2020 ao vencer três lutas em apenas dois meses, Chimaev ficou afastado dos gramados por um ano devido ao COVID-19 e aos efeitos de longa data da doença que o forçou a desistir de duas lutas planejadas contra Leon Edwards. Não está claro neste momento se a doença atual de Chimaev está relacionada ou se este é um problema médico separado.

Agora que Chimaev está fora, o ex-adversário Ikram Aliskerov entra em cena para enfrentar Whittaker na luta principal do UFC Arábia Saudita, no próximo sábado.