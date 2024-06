Enfrente qualquer arremessador, a qualquer hora: por dentro da nova tecnologia Trajekt da MLB

O Los Angeles Angels perdia por uma corrida no meio do jogo de 28 de maio contra o New York Yankees, e Willie Calhoun imaginou que planejaria com antecedência. Calhoun, um outfielder experiente, pensou que poderia ser usado como rebatedor no final do jogo. Então ele foi até a gaiola de batedura interna do Angel Stadium e ligou o Trajekt Arc, a máquina de última geração que rapidamente se tornou uma referência em todo o setor por sua capacidade de replicar os arremessadores da liga principal.

Calhoun indicou todos os substitutos de alta alavancagem dos Yankees, a maioria dos quais ele nunca havia enfrentado, rastreando o máximo de arremessos que pôde ao longo de algumas entradas. Quando foi convocado para enfrentar Luke Weaver no final do oitavo, ele se sentiu pronto. Calhoun fez trocas consecutivas de bolas, então viu um cortador de 91 mph na metade interna e lançou uma rebatida de base para o campo direito, um single inicial que iniciou uma entrada de duas corridas e finalmente deu aos Angels uma virada de- atrás da vitória.

“Pude ver como estava antes de entrar na caixa”, disse Calhoun. “Essa máquina é legal.”

Trajekt – essencialmente um robô de arremesso que pode reproduzir o vídeo da jogada de qualquer arremessador e depois cuspir todos os seus arremessos no ângulo apropriado do braço com base nos muitos dados disponíveis – agora é usado por 19 times da liga principal, além de três times no Japão, apesar de não existir de nenhuma forma até 2021. Este ano, o escritório da liga permitiu que o Trajekt fosse usado no jogo, uma decisão polarizadora que de certa forma dividiu a indústria com base no interesse pessoal.

Alguns rebatedores, frustrados por uma época em que os arremessadores lançam com mais força e de forma mais desagradável do que nunca, comemoraram o que consideram um avanço raro.

“Esta é a primeira tecnologia que realmente nos beneficia”, disse um jogador da posição. “Antes disso não tínhamos nada.”

Muitos arremessadores discordam, apontando para as recentes mudanças nas regras implementadas para criar um ambiente mais amigável ao rebatedor, e consideram o Trajekt uma vantagem injusta – especialmente no jogo.

“Se você quiser, tudo bem”, disse um arremessador veterano. “Mas três horas antes do início do jogo, essas máquinas precisam ser desligadas”.

Anteriormente, o Trajekt exigia uma conexão com a Internet para funcionar, uma violação da política de roubo de placas da Liga Principal de Beisebol. Modificar o dispositivo para que pudesse operar off-line levou a liga a permitir seu uso no jogo, de acordo com um oficial da MLB. Os executivos da equipe foram notificados na entressafra passada.

“Já permitimos outras máquinas de arremesso que reproduzam características de arremesso”, escreveu Morgan Sword, vice-presidente executivo de operações de beisebol da MLB, em comunicado à ESPN, aludindo a outro dispositivo de replicação de arremesso menos envolvido, chamado iPitch.

“Uma vez [Trajekt] colocamos o sistema off-line durante os jogos, não havia mais motivo para atrapalhar.”

Os efeitos parecem ser mínimos até agora. A média de rebatidas da liga está em .242, a terceira menor marca desde 1900, atrás apenas de 1968 (o ano antes do monte ser rebaixado) e 1908 (no coração da era da bola morta). Mas a taxa de strikeout contra os relievers está abaixo de 23% — 22,9%, para ser exato — pela primeira vez em oito anos, um declínio sutil que alguns atribuíram, pelo menos em parte, ao uso do Trajekt no jogo.

É por isso que um desses apaziguadores, o esquerdista Caleb Ferguson dos Yankees, é veementemente contra.

“É impossível para um arremessador imitar a rebatida”, disse ele. “Nós nem temos a chance de tentar ter aquela vantagem onde você pode entrar e enfrentar um cara e ler o resultado, ver o que vai acontecer se eu enfrentar quem quer que seja. nas próximas três horas?

Os rebatedores dizem que acham isso útil, mas também argumentam que não é tão simples. A máquina – com 1,20 metro de profundidade, 1,80 metro de largura e, ao todo, cerca de 750 quilos – é muito volumosa para viajar, o que a torna apenas uma opção para as equipes quando estão em casa. Em grande parte, os rebatedores não o balançam no jogo, preocupados com a possibilidade de que isso possa deixar suas mãos doloridas ao ficarem frequentemente presos em altas velocidades. Alguns disseram que também é difícil captar o giro da bola de beisebol. E como a imagem que ele projeta é basicamente um holograma, é muito mais difícil para os rebatedores cronometrarem o braço do arremessador do que seria na vida real.

O Trajekt Arc fica em uma pista, permitindo que ele se mova da esquerda para a direita para cuspir arremessos.

Depois, há a situação no Chase Field do Arizona, onde a gaiola de rebatidas interna não é grande o suficiente para que os Trajekts fiquem estacionados a mais de 54 pés da home plate, tornando a máquina inútil como mecanismo de cronometragem e deixando o Trajekt Arc do Arizona Diamondbacks para principalmente acumula poeira.

“Noventa e nove [mph] parece 120 para nós”, disse Pavin Smith, defensor externo dos D-backs, perto do final de maio. Gostei mais no treinamento de primavera. Estava mais atrás, então parecia mais realista. Agora todo cara parece ser duas vezes melhor.”

Trajekt, que custa algo em torno de US$ 15.000 por mês e exige um compromisso de três anos, normalmente é instalado de 56 a 57 pés de distância para compensar a extensão média dos arremessadores. Bolas de jogo padrão podem ser usadas, mas os jogadores adotaram uma versão mais suave do beisebol Rawlings, o L10 Pro. Ao contrário do iPitch, uma máquina estacionária de duas a três rodas, o Trajekt fica em um pórtico, permitindo cuspir bolas de beisebol em qualquer lugar de 1,2 a 2,10 metros do chão, e pode se mover da esquerda para a direita ao longo de uma pista.

As equipes podem inserir dados Hawk-Eye, que a MLB usa para coletar métricas no jogo, e podem implementar informações de dispositivos Rapsodo e TrackMan, que também catalogam métricas, das sessões de treinamento dos jogadores. Os vídeos dos lançamentos dos arremessadores vêm das câmeras posicionadas atrás do home plate em todos os estádios da liga principal, com equipes capazes de enviar os vídeos que correspondem a cada arremesso para projetar a posição precisa do braço. As equipes têm acesso apenas aos seus próprios dados. Quanto mais a máquina é usada, mais precisa ela se torna na replicação de arremessos.

Como é enfrentar o ás do New York Yankees, Gerrit Cole (bem, pelo menos uma versão holográfica dele).

Muitas vezes, porém, os rebatedores veem o que acreditam ser a melhor versão de cada arremesso.

“Isso realmente varia”, disse o defensor externo do Los Angeles Dodgers, Jason Heyward. “Alguns parecem parecidos, outros não. Você os vê jogando a bola, mas ainda acho que é completamente diferente no jogo porque há espaço para erros. pretendo jogá-lo aqui, e eles jogam aqui, todo esse tipo de coisa. Então eu acho que é aí que não é muito realista, mas ainda assim – apenas para ter uma ideia, do que é. alguém fez isso e como isso pode acontecer é legal, com certeza.”

Dez anos atrás, um adolescente chamado Joshua Pope surgiu com o conceito por trás do Trajekt enquanto debatia com seus amigos do ensino médio sobre quantos arremessos seriam necessários para acertar Marcus Stroman, então o craque de sua cidade natal, Toronto Blue Jays. Pope, agora com 28 anos, questionou-se por que não houve uma manifestação física de todos os dados de pitching disponíveis publicamente. Ele frequentou a Universidade de Waterloo, em Ontário, em parte para aprender com o professor de engenharia mecânica, Dr. John McPhee, que desenvolveu um robô instantâneo de hóquei. Pope recebeu então uma doação de 60.000 dólares canadenses, levantou financiamento adicional, construiu uma maquete e lançou a empresa Trajekt Sports em 2019, tornando-se seu CEO.

Durante um tutorial nas reuniões de inverno de 2019, o diretor de inovação do Chicago Cubs, Bobby Basham, ficou intrigado com a tecnologia de inserção de bola que permite giroscópio, um avanço revolucionário que separou a Trajekt de qualquer máquina de arremesso que veio antes dela. Basham acabou se tornando o primeiro cliente da Pope, trazendo o dispositivo para o Cubs na primavera de 2021. Em 2022, sete times o tinham. Um ano depois, havia crescido para 12. Agora, ele se espalhou para quase dois terços da indústria.

A empresa de Pope – cofundada por Rowan Ferrabee, ex-colega de classe e atual diretor de tecnologia – tem agora 15 funcionários em tempo integral e produz 20 máquinas por ano. Quarenta deles estão em uso na MLB, com alguns times tendo até seis – um na liga principal e um em cada afiliado da liga secundária. Alguns estão pensando em alugar outros para usar em suas academias na República Dominicana.

Pope disse que aproximadamente metade das máquinas são usadas em estádios de temporada regular e a outra metade é usada nas ligas menores. Ele ouviu falar de apanhadores Triple-A que as usam para ter uma ideia do material lançado pelos arremessadores da liga principal que eles pegarão depois de serem promovidos; arremessadores que olham para o formato de seus próprios arremessos para ter uma ideia melhor de como são vistos da caixa do batedor; e, notavelmente, equipes que transportam prospectos por meio de repetições contra arremessadores da liga principal em seus complexos de treinamento de primavera para obter uma linha de base para desempenho.

“Obviamente, os mais emocionantes são quando um jogador de renome enfrenta um arremessador titular naquele dia e no primeiro inning eles acertam um home run porque previram que um slider estava chegando e aproveitaram isso do Trajekt e conseguiram um resultado”, disse Pope. . “Temos inúmeras anedotas como essa. Mas acho que a mais sutil, de avaliação e preparação para o jogo antes mesmo de chegar às grandes ligas, também é algo que achamos muito emocionante, porque dá mais oportunidades para mais pessoas ter uma chance de prática extrema e de alto nível, o que é difícil de conseguir.

“Os jogadores só conseguem lançar velocidade máxima com certa frequência e suas repetições são limitadas no treinamento. E, portanto, é muito difícil evoluir para o próximo nível.”

Uma ruptura do ligamento cruzado anterior no treinamento de primavera impediu Rhys Hoskins de jogar pelo Philadelphia Phillies em 2023. Mas quando os Phillies chegaram aos playoffs no final daquela temporada, Hoskins manteve poucas esperanças de que ele pudesse contribuir. Seu mês de outubro foi passado no centro de treinamento de primavera do time em Clearwater, Flórida, batendo na máquina Trajekt na esperança de se acostumar o máximo possível com os arremessos da liga principal, se convocado a qualquer momento. Ele começou segurando um clicker em vez de um taco, pressionando um botão para indicar decisões de swing para ajudá-lo a distinguir bolas de rebatidas, depois progrediu para rebatidas completas, vendo até 200 arremessos por dia.

“Eu me senti bastante pronto em termos de estar na área do ponto de vista de rebatidas para me juntar a esses caras se for isso que a organização decidiu, principalmente porque você é capaz de replicar um pouco da velocidade do jogo”, disse Hoskins, agora um membro dos Milwaukee Brewers. “É difícil fazer isso com um braço BP ou mesmo com uma máquina normal.”

Hoskins, que não foi ativado para a World Series do ano passado, agora usa regularmente o Trajekt para rastrear arremessos entre rebatidas quando ele atua como rebatedor designado para jogos em casa. Ele implorou aos arremessadores dos Brewers que o usassem para “lembrá-los de como eles são desagradáveis”. O técnico de arremessadores do Angels, Barry Enright, recentemente fez isso com seus titulares, trazendo todos eles para assistir seus arremessos atrás da base como uma espécie de aumento de confiança para encorajar o lançamento de golpes.

O objetivo de Pope é que cada time da liga principal implante pelo menos um Trajekt Arc nos próximos dois anos. Ele acha que mais arremessadores perceberão seus benefícios, mas ainda é uma ferramenta para rebatedores. Câmeras de alta velocidade são usadas para dissecar sua mecânica; morcegos pesados ​​ajudaram a aumentar a velocidade dos morcegos; Blast Motion (um sensor colocado no botão dos morcegos) tornou-se popular por suas métricas de swing instantâneas. Mas a melhor chance de um rebatedor acompanhar a velocidade e o ataque contemporâneos, dizem os treinadores, é treinar os olhos vendo esses arremessos com a maior freqüência possível.

Máquinas de rebatidas de realidade virtual se desenvolveram a partir desse conceito, ajudando a gerar replicadores de arremessos físicos como o iPitch. Trajekt levou isso a outro nível — adicionando o visual de um arremessador adversário e a liberdade de movimento que o fez parecer mais realista.

“Algumas máquinas, ferramentas e brinquedos realmente de alta tecnologia não existem realmente no lado da rebatida”, disse Hoskins. “Para que esta seja a primeira grande novidade, obviamente significa que há mais por vir. Sempre há ideias chegando; é apenas: ‘Como você os executa?’ Mas este é um ótimo começo.”