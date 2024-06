Entre os links: Alex Pereira x Jiri Prochazka 2, UFC 303, Arman Tsarukyan suspenso

Embora o retorno de Conor McGregor tenha sido adiado, o UFC 303 transcorreu muito bem sem ele, e neste sábado Alex Pereira e Jiri Prochazka disputarão o título dos meio-pesados ​​do UFC em uma luta que continua crescendo em antecipação. Os fãs de MMA deixaram o caos entre McGregor e Michael Chandler para trás antes do evento pay-per-view de sábado?

Em uma edição inédita do Between the Links, o painel mostra o UFC 303, a luta principal entre Pereira e Prochazka, a preparação para a luta e o que Pereira pode estar arriscando. Além disso, eles discutirão o co-evento principal entre Diego Lopes e Brian Ortega, outras grandes lutas do card, Arman Tsarukyan recebendo suspensão de nove meses da Comissão Atlética de Nevada e muito mais.

O apresentador Mike Heck terá a companhia de Jed Meshew, do MMA Fighting, para responder a essas perguntas e muito mais dos telespectadores.

