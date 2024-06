Entre os links: Jake Paul x Mike Perry, DDP x Adesanya, o futuro de McGregor e Chandler, UFC Arábia Saudita

Embora algumas grandes lutas no mundo do MMA e do boxe tenham sido anunciadas – com uma delas, em particular, passando para os dois esportes – o futuro de outra grande luta ainda está no ar. Jake Paul e Mike Perry estão escalados para uma luta de boxe no dia 20 de julho, enquanto Dricus du Plessis defende o título dos médios do UFC contra o ex-campeão Israel Adesanya na luta principal do UFC 305, em agosto.

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel reage ao cartão amarelo de Paul vs. Perry antes do confronto de Paul com Mike Tyson em novembro, discute se é um grande risco para Paul e o que Perry ganharia com uma vitória. Além disso, eles discutirão o cartão amarelo de du Plessis x Adesanya, Adesanya anunciando sua própria luta, onde Sean Strickland se encaixa na conversa pelo título, card do UFC Arábia Saudita de sábado encabeçado por Robert Whittaker x Ikram Aliskerov, Bellator Dublin enfrentando-o. enfrente o UFC neste fim de semana, o futuro de Conor McGregor e Michael Chandler após o confronto no UFC 303 ser arranhado e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Brian Campbell, do Morning Kombat.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.