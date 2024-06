Entre os links: Pessimismo de Conor McGregor x Michael Chandler, Anderson Silva x Chael Sonnen 3, mais

Faltam pouco mais de duas semanas para o UFC 303, e a luta principal entre o retorno de Conor McGregor e Michael Chandler está aparentemente nas cordas mais uma vez. Para onde irá a próxima montanha-russa da luta McGregor-Chandler?

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel comenta as últimas atualizações em torno do próximo card pay-per-view do UFC, o retorno de McGregor, para onde Chandler pode ir a partir daqui se a luta não acontecer, e o que poderia ser a manchete se uma substituição fosse necessária. Além disso, discutirão a luta de boxe Anderson Silva x Chael Sonnen no sábado, evento que não vai ao ar nos EUA, UFC Vegas 93 e se está ou não na conversa como o pior card no papel de 2024 até agora, o evento principal entre Alex Perez e Tatsuro Taira, e todos os tópicos que os telespectadores desejam ouvir durante o episódio de perguntas e respostas dos fãs deste mês.

Junte-se a Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, enquanto eles discutem as maiores histórias do esporte.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods