Eric Dickerson chama Travis Kelce de ‘uma grande personalidade’ e prevê uma grande carreira em radiodifusão

O membro do Hall da Fama, é claro, sabe uma ou duas coisas sobre a transição do campo de futebol para o microfone – ele trabalhou como repórter secundário do “Monday Night Football” em 2000 e 2001 – e está convencido de que Kelce tem o que é preciso para ter sucesso.

“Travis tem uma grande personalidade”, disse-nos o ex-running back dos Rams no LAX esta semana. “Ele é um grande jogador. Ele conhece muito bem o futebol. Ele ganhou alguns Super Bowls. Não acho que você possa perder com isso.”

As palavras serão música para os ouvidos de Kelce… como a estrela do Chiefs revelou esta semana que de todas as suas opções de carreira pós-futebol, se tornando um analista o intrigou mais no momento.