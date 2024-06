Escalação de futebol de Notre Dame repleta de filhos de veteranos da NFL

Se você assistir a um jogo de futebol americano de Notre Dame no próximo ano, poderá sentir que está assistindo a um jogo em Pittsburgh, Pensilvânia, e não em South Bend, Indiana.

A turma de recrutamento de 2025 da Notre Dame atualmente ocupa o segundo lugar no ranking da ESPN, com a chance de ser a turma com melhor classificação dos irlandeses em uma década. Também reacende memórias dos fãs do Pittsburgh Steelers do início dos anos 2000.

Incluídos na lista de recrutas atualmente definidos para assinar com Notre Dame neste inverno estão Ivan Taylor, Elijah Burress e Jerome Bettis Jr. Os pais do trio se sobrepuseram à escalação dos Steelers desde abril de 2003 – quando o pai de Ivan, Ike Taylor, foi convocado – para no final da temporada de 2004, quando o pai de Elijah, Plaxico Burress, assinou com o New York Giants.

A linhagem de Pittsburgh é o exemplo mais recente de tendência em todo o elenco irlandês, com os filhos de veteranos da NFL migrando para South Bend. Juntando-se a Taylor, Burress e Bettis na turma de recrutamento de Notre Dame em 2025 está James Flanigan, cujo pai Jim teve uma passagem de nove anos na NFL.

As conexões com a NFL não terminam nas fileiras de recrutamento do ensino médio irlandês. Duas das transferências recentes do time, Jordan Clark e RJ Oben, têm pais que passaram mais de uma década na liga. O pai de Jordan, Ryan, que perdeu por pouco o mencionado trio dos Steelers, mas se cruzou com Taylor e Burress quando este retornou a Pittsburgh em 2012, recorreu às redes sociais para reagir à foto dos recrutas.

Neste outono, Oben e Clark se juntarão a um elenco já repleto de linhagem da NFL. Os calouros Kennedy Urlacher e Bryce Young são filhos dos membros do Hall da Fama do Futebol Profissional Brian Urlacher e Bryant Young. O pai do atacante Rocco Spindler, Marc, jogou oito temporadas na liga, e o pai do zagueiro Benjamin Morrison, Darryl, passou três temporadas com o agora Washington Commanders. Completando a lista está o robusto atacante Howard Cross III, que compartilha seu nome com seu pai, um veterano da liga com mais de 200 jogos em seu currículo pelos Giants.

Não importa quem seja o seu time da NFL, se você estiver assistindo os irlandeses neste outono, esteja preparado para potencialmente fazer uma viagem ao passado.