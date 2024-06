Escola primária do Texas atingida por dois escândalos feios, assassinato e pornografia de vingança

Uma escola primária do Texas foi abalada recentemente por dois grandes escândalos envolvendo funcionários… com pornografia de vingança e assassinato no cardápio.

Outro clipe – filmado pela professora – a mostrava abaixando as calças e tirando a calcinha para se expor no banheiro.

A mulher – cujo nome foi omitido por enquanto – afirmou que seu ex-namorado colocou as mãos nos vídeos e os divulgou depois que eles desistiram. Ela apresentou queixa à polícia, alegando que seu ex estava envolvido em pornografia de vingança.

Na terça-feira – um dia depois de seu corpo ter sido encontrado – o marido de Smith deixou abruptamente seu emprego no Gabinete do Condestável do Distrito 4 do Condado de Harris, enquanto o gabinete do xerife local lançava uma investigação de assassinato.