Escritor de X-Men diz que filmes eram ‘gays’ por motivos importantes

Alan Cumming recentemente chamou seu filme ‘X-Men’ de “X2” de o filme mais gay que ele já fez… e outra pessoa envolvida no filme de super-heróis concorda… o escritor!

DH aponta que “X-Men” e “X2” estiveram entre os primeiros filmes de super-heróis de sucesso… muito antes do MCU… e uma grande parte do sucesso foram personagens relacionáveis ​​e histórias sobre os mutantes escondendo seus dons especiais para evitar perseguição… o preconceito e a exclusão são, infelizmente, altamente identificáveis.

David se orgulha de que a comunidade LGBTQ + foi representada tanto no elenco quanto na equipe técnica, então o assunto estava em suas mentes enquanto o produziam… mas o escritor enfatiza que a mensagem geral é para qualquer pessoa que já se sentiu odiado ou condenado ao ostracismo, para ser ele mesmo e não renúncia.

E DH deu apoio sério à estrela de ‘X-Men’ Ian McKellen – um ícone dos direitos gays – que, segundo ele, estava bem ciente do que os filmes poderiam significar – e com quem eles poderiam estar falando – além dos fãs brancos héteros de quadrinhos, então ele encorajou a inclinação para paralelos mais profundos, embora não de forma pesada .

E, claro, a frase “tentei não ser um mutante” em “X2” era uma referência direta às lutas gays, David notando que a pergunta era tão devastadora vinda da mãe de um herói… ilustrando claramente as situações impossíveis que as pessoas enfrentam com intolerância em sua própria família.