Espanha 4-1 Geórgia (30 de junho de 2024) Análise do jogo

A tricampeã Espanha sobreviveu a um susto inicial para derrotar uma animada Geórgia por 4 a 1 no domingo e chegar às quartas de final da Euro 2024, encerrando a jornada de conto de fadas de sua adversária.

La Roja enfrentará a anfitriã Alemanha nas quartas de final após uma atuação brilhante, com gols de Rodri, Fabián Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo em Colônia.

Eles ficaram para trás aos 18 minutos, quando Robin Le Normand desviou para sua própria rede o cruzamento de Otar Kakabadze.

“Estamos muito felizes por chegar às quartas de final, muito animados”, disse Williams após a partida. “Mostramos passo a passo que somos uma grande equipe e se continuarmos neste nível podemos fazer grandes coisas. O gol deles foi um erro, não foi intencional, todos torcemos por Robin e no final estamos todos satisfeito e feliz.

“[Germany will be] “muito difícil, eles são um osso duro de roer, mas temos um time maravilhoso e bem estruturado e se jogarmos nesse nível podemos vencer.”

A Espanha teve um histórico perfeito na fase de grupos, com três vitórias e nenhum gol sofrido, seu melhor começo desde 2008, quando venceu o torneio.

ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images

O técnico Luis de la Fuente trouxe suas primeiras escolhas de volta ao time titular depois de fazer 10 alterações no último jogo do grupo, enquanto a Geórgia manteve a fé em uma equipe que incluía o artilheiro do torneio, Georges Mikautadze, e seu principal artilheiro, Giorgi Mamardashvili.

Jogando sua primeira Eurocopa, a Geórgia estava em uma onda de euforia e buscava uma improvável dobradinha ibérica depois da impressionante vitória por 2 a 0 sobre Portugal na semana passada, que os levou às oitavas de final.

A Espanha dominou desde o início e quase se adiantou aos cinco minutos, quando um cruzamento da direita de Dani Carvajal encontrou Pedri, que obrigou Mamardashvili a uma defesa madrugadora.

Williams chegou perto de marcar logo depois, quando seu chute foi desviado para fora do alvo.

Mas a Geórgia surpreendeu a Espanha quando avançou, quando Mikautadze encontrou Kakabadze na direita e este fez um cruzamento precoce que atingiu Le Normand e saltou para a rede.

A Espanha manteve a calma e empatou aos 39 minutos, quando Williams encontrou Rodri, que chutou rasteiro no canto.

Eles fizeram o 2 a 1 seis minutos após o intervalo, quando um magnífico cruzamento de Lamine Yamal foi cabeceado por Fabian Ruiz.

Williams acabou com qualquer esperança de uma reação da Geórgia com um gol soberbo aos 75 minutos, antes do substituto Olmo completar a goleada faltando sete minutos para o fim.