Espanyol ganha promoção na LaLiga com vitória nos playoffs sobre Oviedo

O Espanyol venceu o Real Oviedo por 2 a 0 na segunda mão dos playoffs de promoção da LaLiga, no domingo, para selar seu retorno à primeira divisão espanhola na próxima temporada.

Um duplo rápido do capitão Javi Puado pouco antes do intervalo valeu ao Espanyol uma vitória em casa por 2 x 0, depois que o gol do atacante Alexandre Alemão no primeiro tempo deu ao Oviedo uma vitória por 1 x 0 na primeira mão na semana passada.

A vitória agregada por 2 a 1 garantiu o retorno do Espanyol à LaLiga após uma temporada, após o rebaixamento no final da campanha de 2022-23.

Foi a segunda promoção do Espanyol em três anos, depois de ter retornado à primeira divisão em 2021 como vencedor da Segunda Divisão.

O Espanyol junta-se ao Leganes e ao Real Valladolid, que conquistaram a promoção automática depois de terminarem em primeiro e segundo, respectivamente, na segunda divisão na temporada passada.

Cádiz, Almería e Granada foram os clubes rebaixados à segunda divisão.

