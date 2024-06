Este time da USMNT é melhor ou pior que o da Copa do Mundo?

Quando a seleção masculina dos EUA foi eliminada da Copa do Mundo FIFA de 2022 nas oitavas de final, houve decepção, mas também entusiasmo sobre o que poderia estar por vir. O elenco era o time mais jovem do torneio em termos de minutos jogados, com mais jogadores conseguindo um tempo de jogo substancial nas principais ligas do que no passado. Com uma Copa do Mundo já em andamento, a ideia era que a USMNT continuaria em trajetória ascendente.

Com os EUA agora caminhando para a Copa América, começando com a estreia da fase de grupos no domingo, contra a Bolívia, a questão permanece: os EUA estão melhores agora do que no final do ciclo passado? É claro que isso depende de quais números você usa, bem como do teste oftalmológico sempre subjetivo. Nem sempre é uma avaliação fácil. Os dois amistosos mais recentes contra a Colômbia (derrota por 5 a 1) e o Brasil (empate por 1 a 1) fornecem alimento para ambos os lados da discussão.

“Tivemos oportunidades de tentar provar nosso valor contra grandes adversários desde a Copa do Mundo, e houve momentos em que jogamos muito bem, e houve momentos em que havia espaço óbvio para melhorias”, disse o goleiro Matt Turner. durante uma mesa redonda com repórteres.

“Portanto, acho que a maior coisa que aprendemos um sobre o outro é que não podemos aceitar o status quo. Acho que temos que exigir muito uns dos outros em campo, seja no treinamento, seja no jogo. jogos, sempre que estamos juntos, porque por mais talentosos que sejamos, somos tão bons quanto intensos.”

Com base nas classificações da FIFA e da ELO, a versão atual da USMNT é ligeiramente melhor. No final de 2022, a classificação FIFA dos EUA era a 13ª com 1.653 pontos, enquanto a classificação ELO era a 23ª com 1.819 pontos. Dezoito meses depois, a respectiva classificação era 11º para a FIFA com 1.677 pontos e 21º para a ELO, mesmo com os pontos caindo para 1.790.

Então, sim, aquele empate contra o Brasil, sem falar na vitória duas vezes na Liga das Nações da Concacaf, ajudou a compensar a embaraçosa derrota na CNL para Trinidad e Tobago. E vale lembrar que devido às limitações do calendário internacional do futebol, a programação da USMNT será composta principalmente por adversários da Concacaf.

Observar os números da lista de jogos dos EUA neste ciclo em comparação com o anterior conta uma história semelhante, embora não seja exatamente uma comparação igual. Como os EUA são co-anfitriões da Copa do Mundo de 2026 com Canadá e México, não há jogos de qualificação para a Copa do Mundo para preencher a programação, então o período de 23 jogos deste ciclo tem uma porcentagem um pouco maior de jogos amistosos (43,5%) do que os 56 jogos que antecederam a Copa do Mundo de 2022 (37,5%).

Isso pode explicar por que a maioria das estatísticas de ataque a cada 90 minutos estão em alta em comparação com a preparação para a Copa do Mundo de 2022, incluindo gols (2,1 no ciclo de 2022 em comparação com 2,25), chances criadas (9,09 a 11,38) e chutes. no gol (5,1 a 5,75). A pior métrica é xG (1,7 a 1,9).

No lado defensivo da bola, a tendência é maioritariamente positiva. GA/90 minutos subiu (0,56 durante o ciclo de 2022 para 0,88) – aquela grande derrota para a Colômbia não ajudou – embora o xG contra tenha caído ligeiramente (0,96 para 0,87). O mesmo se aplica às chances concedidas (7,59 a 6,46), enquanto os chutes a gol sofridos (3,21 a 3,17) são essencialmente iguais.

jogar 1:09 A vantagem de jogar em casa será um fator para USMNT x Bolívia? Shaka Hislop discute se a USMNT tem vantagem sobre a Bolívia como anfitriã antes do confronto da Copa América.

Porém, nem tudo pode ser explicado pelos números. Parte do que acontecerá no próximo mês é sobre o pessoal disponível e a forma atual. Defensivamente, é difícil argumentar que a USMNT está em melhor situação. A falta de tempo de jogo do goleiro Turner parece aquém do ideal, apesar de seu desempenho contra o Brasil.

A maior preocupação é a temporada de lesões vivida pelo meio-campista Tyler Adams. Seu conjunto de habilidades tem um impacto enorme no meio-campo dos EUA, dada sua capacidade de cobrir terreno e desmanchar ataques. Em entrevista exclusiva à ESPN antes do amistoso com o Brasil, Adams disse que estava “pronto para desempenhar um papel” e entrou em campo por 14 minutos. Mas a USMNT precisará que Adams esteja em sua melhor forma de destruir o meio-campo se quiser ir longe no torneio.

Como tantas coisas com os EUA, o ataque teve alguns aspectos positivos e negativos. O negativo é a lesão no LCA de Sergiño Dest. Embora seja aparentemente um lateral externo, a capacidade de Dest de entrar no ataque e causar problemas com seus passes e dribles é insubstituível, deixando os EUA com uma opção de ataque a menos para implantar.

A posição avançada tem sido um ponto sensível para os EUA sob o comando do técnico Gregg Berhalter. Pelo que pareceram séculos, nenhum jogador conseguiu reivindicar a vaga. Vale lembrar que Jesús Ferreira foi titular em jogo da Copa do Mundo pelos EUA

Essa dinâmica agora mudou. Embora fosse um exagero dizer que a USMNT desfruta agora de uma vergonha de riqueza nesta posição, Berhalter pelo menos agora tem opções. Folarin Balogun era considerado o salvador do atacante, embora ainda não tenha causado um grande impacto. Dito isso, seu talento é claro, e parte do problema é que seus companheiros parecem incapazes de encontrá-lo com o tipo de passes atrás da defesa adversária em que ele prospera.

A estrutura maior e a versatilidade de Josh Sargent fazem dele uma opção intrigante, mas uma lesão persistente no pé mal sarou a tempo de ele entrar na escalação da Copa, e não está claro qual o papel que ele poderá desempenhar. Ricardo Pepi provou ser um excelente substituto – cinco de seus 10 gols internacionais saíram do banco – embora ele vá lutar por mais minutos. Haji Wright foi escalado como ala, embora possa desempenhar um papel mais central.

A versão da USMNT que disputou a Copa do Mundo FIFA de 2022 chegou às oitavas de final. Imagens de Clive Brunskill/Getty

Um serviço de qualidade contribuirá muito para determinar o sucesso dos avançados, e a criatividade é uma área onde os EUA parecem preparados para fazer a maior melhoria. Os problemas envolvendo Berhalter e Gio Reyna foram bem documentados, mas com os dois superando a rivalidade na Copa do Mundo e suas consequências, Reyna agora parece pronta para assumir um papel maior, seja marcando gols ou preparando-os. Semelhante à disponibilidade de Adams, a sua capacidade de enfrentar o momento deste torneio terá uma grande influência em termos de até onde irão os EUA.

A forma como Reyna será usada também é um fator. Berhalter às vezes confiou em Reyna para se aprofundar e ajudar a iniciar o ataque. Mas também há o desejo de levar Reyna mais longe e em locais perigosos.

“Agora é uma espécie de encontrar o equilíbrio de ir mais fundo, mas ao mesmo tempo entrar no terceiro ataque e ainda criar transições para o time e marcar gols e conseguir assistências”, disse Reyna durante uma mesa redonda com repórteres.

“Então, nos últimos dias, ainda estamos trabalhando muito nisso, [just] o equilíbrio entre ir fundo e permanecer mais alto, mas ele só quer que eu esteja envolvido em alguns aspectos diferentes do jogo e construir é algo em que ele queria que eu estivesse um pouco mais envolvido.”

Também parece haver mais profundidade agora do que os EUA tinham em 2022. As adições de jogadores como Johnny Cardoso, Pepi e Malik Tillman, todos com experiência europeia, aumentam a dos novos titulares Chris Richards e Balogun.

A seleção dos Estados Unidos buscará obter melhor sucesso na Copa América do que na Copa do Mundo há dois anos. (Foto de Jeremy Reper/ISI Photos/Getty Images)

Depois, há os intangíveis. A Copa do Mundo proporciona a esta seleção um nível de experiência que ela não tinha antes. Os EUA deveriam ser mais sábios em termos de gestão de jogos e condução de torneios. Os dois amistosos citados destacam como este é um processo contínuo e exige o jogo em unidade.

“Acho que muitas vezes, especialmente jogando em jogos da Concacaf, podemos nos safar sendo apenas indivíduos”, disse Richards.

“Acho que você viu isso no jogo da Colômbia. É por isso que morremos, porque estávamos jogando como se fosse um jogo normal da Concacaf. Acho que isso foi uma espécie de aviso para nós, uma espécie de abertura de olhos, que se quisermos vencer grandes times, queremos poder competir com grandes times, que não podemos simplesmente jogar como você quiser. Você tem que jogar em equipe.

Some tudo e, em qualquer medida, a edição atual da USMNT parece um pouco melhor do que sua contraparte da Copa do Mundo de 2022. Mas os resultados na Copa América serão a métrica definitiva.