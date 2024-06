Estrela de ‘Deadliest Catch’ Nick Mavar morre aos 59 anos após emergência médica

Nick Mavar – que já foi marinheiro no F/V Northwestern em “Deadliest Catch” – morreu… TMZ descobriu.

O chefe de polícia do Departamento de Polícia de Bristol Bay Borough, no Alasca, disse ao TMZ … a ex-estrela do Discovery Channel morreu na tarde de quinta-feira em Naknek – isso depois de passar por algum tipo de emergência médica.