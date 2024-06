Estrela de ‘Notebook’ Gena Rowlands lutando contra o mal de Alzheimer após representação na tela

Gena Rowlands – a mais famosa de “The Notebook” – está lutando tristemente contra a doença de Alzheimer… uma atualização comovente depois que ela interpretou um personagem-chave com a mesma doença.

Filho da atriz e diretor de ‘Notebook’ Nick Cassavetes compartilhou a notícia na terça-feira com Entretenimento semanal – isso enquanto comemorava o 20º aniversário de seu amado e icônico filme de romance… que ele dirigiu e sua mãe estrelou como Allie na velhice.

NC diz… “Consegui que minha mãe interpretasse a Allie mais velha, e passamos muito tempo conversando sobre Alzheimer e querendo ser autênticos com isso, e agora, nos últimos cinco anos, ela teve Alzheimer. . E é tão louco – nós vivemos isso, ela atuou e agora é por nossa conta.

Lembre-se… a adaptação para a tela grande do Nicholas Sparks ‘romance estrelado James Garner como Duke, um residente em uma casa de repouso contando a Allie de Gena uma história de amor … que, claro, também estrelou Ryan Gosling dar Rachel McAdams .

No final do filme, é revelado que Duke é na verdade a versão mais antiga do personagem Noah de Ryan… e ele está tentando ajudar a mais velha Allie a recuperar suas memórias.