Estrela do golfe e modelo do OnlyFans são multadas após briga bêbada com policiais

Cloe May francauma jogadora de golfe profissional e modelo OnlyFans, foi multada em £ 3.400 após uma briga de embriaguez que resultou em sua remoção de um voo da easyJet e acusações subsequentes.

Em 12 de junho, franco e sua amiga John Chinedu Uche tentou embarcar em um voo visivelmente embriagado por volta das 21h.

O incidente

O comportamento deles a bordo levou a tripulação de cabine a chamar a polícia, e a situação se agravou, exigindo a intervenção da Unidade de Intervenção Rápida.

No tribunal, ambos Frankish e Uche admitiram acusações de agressão e desobediência a policiaisperturbação da paz pública e intoxicação.

franco enfrentou acusações adicionais por danificar propriedade e ferir levemente o sargento da polícia Amanda Pickardconforme relatado pelo Times de Malta.

Durante o incidente, os promotores observaram que franco causou £ 369 em danos ao quebrar uma porta de madeira. Uchede 31 anos, recebeu uma multa de £ 5.100 por sua conduta, que incluiu insultos e ameaças a policiais.

Inicialmente, ambos Franco e Uche declararam-se culpados, mas o magistrado questionou se eles entenderam completamente as implicações de sua declaração. Após uma consulta com seu advogado, eles mudaram suas declarações para inocentes e foram detidos sob custódia.

franco foi condenada a indenizar os danos e recebeu uma ordem de restrição, impedindo-a de se aproximar Sargento Pickard por um ano. Além disso, ela alegou falsamente que estava grávida, afirmação que mais tarde foi refutada por exame médico.

Nenhuma fiança foi solicitada durante a acusação no início de junho. francogolfista profissional desde 2017 de acordo com seu perfil do Ladies European Tour, também administra uma conta OnlyFans ativa, que ela promove em seu Instagram.