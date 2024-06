Estrelas enfrentando eliminação; Peter DeBoer esquentou com a pergunta

DALLAS – Como a maioria dos Dallas Stars, Matt Duchene busca seu primeiro campeonato da Stanley Cup. Mas depois da derrota no jogo 5 para o Edmonton Oilers na noite de sexta-feira, ele está procurando motivos para o cabeça-de-chave da conferência estar a uma derrota da eliminação.

“Não demos o nosso melhor, exceto provavelmente no jogo 3”, disse ele depois que a vitória dos Oilers por 3 a 1 lhes deu uma vantagem de 3 a 2 nas finais da Conferência Oeste. “Estivemos um pouco desarticulados ofensivamente durante toda a série.”

Os Stars marcaram em média 3,59 gols por jogo na temporada regular. Eles marcaram dois gols ou menos nas três derrotas na série.

O atacante Tyler Seguin disse que os Stars não estão “conectados” como uma unidade de cinco homens no gelo. Duchene disse que eles não recuperaram discos suficientes na zona ofensiva – e quando o fizeram, Dallas foi muito hesitante em criar chances de gol contra o goleiro do Edmonton, Stuart Skinner (19 defesas).

“Às vezes, quando você quer tanto algo, você quer tentar ser perfeito demais. Precisamos confiar em nosso jogo”, disse Duchene.

Os Oilers, em sua segunda vitória consecutiva, controlaram o jogo durante a maior parte do jogo. Eles limitaram os Stars a quatro chutes a gol no primeiro período, e Dallas ficou 9:43 sem nenhum chute a gol no segundo.

O técnico do Dallas, Peter DeBoer, questionado sobre o que foi chamado de segundo período “sem vida”, respondeu chamando a descrição de um ataque ao caráter de seu time.

“Você pode sentar aqui e questionar nosso personagem se quiser. Quer saber? Eu não vou fazer isso. Vá em frente e escreva o que quiser”, disse DeBoer.

O treinador disse que Edmonton fez “um jogo de estrada perfeito” ao encerrar seu time.

“Se você vai desenhar um jogo de estrada, é basicamente isso que você quer fazer, certo?” DeBoer disse. “Eles querem sair, marcar dois gols de power play no início do jogo, assumir a liderança e depois defender bem a noite toda. Portanto, é difícil avançar.”

O atacante dos Oilers, Ryan Nugent-Hopkins, que marcou esses dois gols no power play, disse que a chave para defender os Stars é não dar a eles nada com que trabalhar cometendo erros.

“Tudo começa passando pela zona neutra, não virando os discos e não lhes dando nada fácil para voltar para nós”, disse Nugent-Hopkins. “Às vezes você tem que viver para lutar outro dia. Você não precisa ser muito agressivo.”

Nugent-Hopkins também joga no pênalti de Edmonton, que não permitiu um gol de power-play em Dallas em todas as séries. As estrelas estão 0 em 11, com cinco dessas jogadas poderosas ocorrendo no Jogo 1.

“Não houve tantos jogos de poder nesta série. Então talvez você possa atribuir um pouco disso [lack of success] para representantes”, disse Seguin. “Mas não há desculpa nesta época do ano. Às vezes, os times especiais precisam vencer o jogo, e o deles o fez esta noite.”

Os Oilers voltam para casa com a chance de avançar para a final da Stanley Cup pela primeira vez desde 2006. Mas os Stars acreditam que têm uma recuperação. O Dallas foi o melhor time de estrada na temporada regular e conquistou 6-2 fora de casa nos playoffs. Além disso, os Stars acreditam que Edmonton ainda não viu o seu melhor.

“Temos a confiança de que, se jogarmos o nosso melhor jogo, poderemos vencer qualquer um. Portanto, é apenas uma questão de fazermos o próximo jogo”, disse o atacante Wyatt Johnston, que marcou seu décimo gol nos playoffs na derrota. “Quer dizer, não podemos perder mais um jogo pelo resto da série. Nossas costas estão definitivamente contra a parede”.