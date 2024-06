EUA contratam Josh Sargent e definem a escalação final de 26 jogadores para a Copa América

O técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, anunciou sua escalação de 26 jogadores para a próxima Copa América na sexta-feira, com o atacante do Norwich City, Josh Sargent, se recuperando o suficiente de uma lesão no pé para ser incluído.

Berhalter convocou 27 jogadores para um campo de treinamento pré-torneio que disputou dois amistosos contra Colômbia e Brasil.

A primeira partida viu os EUA sofrerem uma pesada derrota por 5 a 1 para Los Cafeteros, antes de se recuperar e empatar o Brasil em 1 a 1, apenas a segunda vez que a USMNT evitou a derrota naquele confronto. Sargent não esteve presente em nenhum dos amistosos, mas agora disputará sua primeira Copa América.

O meio-campista do LAFC, Timothy Tillman, é o único jogador de fora e retornará ao seu clube. O restante do time fez parte desse campo de treinamento. Agora, após um breve intervalo, os 26 jogadores retomarão os treinos em Dallas a partir do dia 16 de junho.

Os organizadores do torneio ampliaram recentemente o número de jogadores na escalação de 23 para 26. A lista oficial deve ser enviada até 15 de junho.

A USMNT abre o jogo do grupo contra a Bolívia no domingo, 23 de junho, no AT&T Stadium em Dallas, depois enfrenta o Panamá na quinta-feira, 27 de junho, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e termina na segunda-feira, 1º de julho, contra o Uruguai, no GEHA Field, no Arrowhead Stadium, no Kansas. Cidade.

O torneio começa em Atlanta no dia 20 de junho, quando a Argentina, campeã da Copa do Mundo e atual campeã da Copa América, enfrenta o Canadá.

A idade média dos jogadores do elenco é de 25 anos e 230 dias a partir do dia da partida de estreia do time contra a Bolívia.

É a segunda seleção mais jovem que os Estados Unidos enviou em cinco edições da Copa América, atrás apenas da escalação de 2007 (24 anos e 280 dias). Dezoito dos 26 jogadores estavam na escalação da Copa do Mundo de 2022, com nove jogadores com 23 anos ou menos.

O elenco tem em média 27 internacionalizações e 16 em competições oficiais, enquanto representa clubes de 11 países diferentes.

ROSTER POR POSIÇÃO (Clube/País; Caps/Golos)

GOLEIROS (3): 18-Ethan Horvath (Cardiff City/WAL; 9), 25-Sean Johnson (Toronto FC/CAN; 13), 1-Matt Turner (Nottingham Forest/ENG; 41)

DEFENSORES (9): 2-Cameron Carter-Vickers (Celtic/SCO; 17/0), 23-Kristoffer Lund (Palermo/ITA; 3/0), 24-Mark McKenzie (Genk/BEL; 13/0), 16- Shaq Moore (Nashville SC; 19/1), 13-Tim Ream (Fulham/ENG; 58/1), 3-Chris Richards (Crystal Palace/ENG; 18/1), 5-Antonee Robinson (Fulham/ENG; 43 /4), 12 Miles Robinson (FC Cincinnati; 29/3), 22-Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER; 11/0)

MEIOS DE CAMPO (7): 4-Tyler Adams (Bournemouth/ENG; 39/2), 15-Johnny Cardoso (Real Betis/ESP; 13/0), 14-Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP; 21/0), 8-Weston McKennie (Juventus/ITA; 53/11), 6-Yunus Musah (AC Milan; ITA; 37/0), 7-Gio Reyna (Nottingham Forest/ENG; 28/8), 17-Malik Tillman (PSV Eindhoven/NED;

AVANÇADOS (7): 11-Brenden Aaronson (Union Berlin/GER; 41/8), 20-Folarin Balogun (Monaco/FRA; 12/3), 9-Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED; 25/10), 10- Christian Pulisic (AC Milan/ITA; 68/29), 26-Josh Sargent (Norwich City/ENG; 23/5), 21-Timothy Weah (Juventus/ITA; 39/6), 19-Haji Wright (Coventry City/ POR; 10/4)