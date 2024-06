EUA prontos para enfrentar o Panamá físico na partida da fase de grupos da Copa América

ATLANTA – O técnico dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, disse que seu time está pronto para tudo o que o Panamá tentar na partida da fase de grupos da Copa América, na quinta-feira – incluindo qualquer agilidade, um elemento relativo do jogo na Concacaf e na CONMEBOL.

“Não evitamos a fisicalidade”, disse Berhalter aos repórteres na quarta-feira. “Gostamos disso nos jogos e isso nunca é um problema para nós. Para nós, trata-se apenas de abraçar tudo o que um determinado jogo traz, e se for fisicalidade, ficaremos bem, seremos capazes de lidar com isso”.

Uma vitória da USMNT sobre o Panamá na quinta-feira, no Estádio Mercedees-Benz, combinada com uma vitória ou empate do Uruguai contra a Bolívia, garantiria aos americanos uma vaga na fase de mata-mata antes da final do grupo contra o Uruguai na próxima semana.

Berhalter disse que o meio-campista Tyler Adams está disponível para seleção depois de jogar o primeiro tempo no sábado contra a Bolívia, em sua primeira partida pela USMNT desde março. Berhalter também elogiou a vitória da USMNT na abertura do torneio sobre a Bolívia após analisar o filme.

O Panamá é um dos adversários mais conhecidos da USMNT e detém um recorde de 17-2-7 contra os Soca Warriors, incluindo 6-1-5 em torneios – todos eles já disputados na Concacaf Gold Cup.

O Panamá venceu nos pênaltis no encontro mais recente entre as equipes, na semifinal da Copa Ouro do ano passado, e entra na partida de quinta-feira precisando de um resultado após perder por 3 a 1 para o Uruguai no sábado.

“Definitivamente espero um time que compita muito bem”, disse o meio-campista do USMNT, Yunus Musah. “Eles são muito agressivos, estão em boa forma, uma equipe muito forte [that’s] também tenho muita qualidade, então espero que o jogo seja realmente intenso.”

Também há familiaridade entre os treinadores. Berhalter disse que conhece bem o técnico do Panamá, Thomas Christiansen, e pode ver um pouco do que ele estava tentando fazer com que seu time fizesse na estreia do torneio do Panamá contra o Uruguai.

“Pelo que temos visto, eles têm muita consistência com o grupo que estão jogando, especialmente com os caras da frente”, disse Berhalter. “[The] A linha de defesa mudou um pouco, mas laterais muito atléticos que gostam de atacar e cruzar a bola, meio-campistas que gostam de controlar o jogo. Então, para nós, é uma unidade coesa e será um bom jogo”.