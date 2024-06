Euro 2024: a palestra de Ronaldo inspirou a estrela da Geórgia antes de uma reviravolta histórica

GELSENKIRCHEN, Alemanha — O herói da Geórgia, Khvicha Kvaratskhelia, disse que uma reunião pré-jogo com Cristiano Ronaldo ajudou a inspirar a crença de que sua equipe pode causar uma surpresa histórica contra Portugal e se classificar para as oitavas de final da Euro 2024 na quarta-feira.

A Geórgia venceu por 2-0 Portugal, vencedor do Euro 2016, na Arena AufSchalke, com Kvaratskhelia a abrir o marcador aos 92 segundos e Georges Mikautadze, o melhor marcador do torneio com três, a marcar o segundo através de uma grande penalidade.

A vitória marcou o encontro com a Espanha, com a Geórgia chegando à fase eliminatória em sua estreia em um grande torneio, enquanto Kvaratskhelia saiu com a camisa de Ronaldo.

“Recebi a camisa de Ronaldo e passamos para a próxima fase”, disse Kvaratskhelia, que rotulou o camisa 7 de Portugal como seu ídolo de infância antes do jogo, em entrevista coletiva por meio de um tradutor.

“Este é o melhor dia na vida dos fãs de futebol da Geórgia. Fizemos história, ninguém acreditaria que faríamos isso acontecer.

“Ninguém acreditaria que poderíamos vencer Portugal, mas é por isso que somos uma equipa forte; se houver pelo menos 1% de hipóteses, mostrámos que podemos fazer isso acontecer.

“Antes do jogo houve uma reunião [with Ronaldo] e ele me desejou sucesso; Eu nunca imaginaria que ele viria falar comigo.

“Ele é um grande jogador e uma grande pessoa. É por isso que ele é uma grande personalidade dentro e fora do futebol; tenho muito respeito por ele, ele é um dos melhores jogadores do mundo.

“Quando ele vem falar com você antes do jogo, isso é incrível; isso nos ajudou a acreditar que poderíamos fazer algo hoje.”

Khvicha Kvaratskhelia e Gerogia causaram uma grande surpresa ao vencer Portugal e chegar à fase a eliminar do Euro 2024. Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images

Kvaratskhelia, de 23 anos, experimentou o sucesso no futebol de clubes, vencendo a Série A italiana com o Napoli em 2023, mas diz que escrever história com seu país foi o melhor dia de sua vida.

“O Scudetto foi um momento memorável para mim, mas estou mais feliz hoje porque quando você joga pelo seu país, você fica muito orgulhoso, embora eu tenha ficado muito feliz com ambos”, acrescentou.

“Este é o dia mais feliz da minha vida; ganhar o título era o meu sonho e este também era o meu sonho. É difícil expressar as minhas emoções em palavras, estou muito feliz.”

O técnico da Geórgia, Willy Sagnol, disse não acreditar que o time tivesse se classificado até o apito final, revelando que a reviravolta do Manchester United na final da Liga dos Campeões de 1999 contra o Bayern de Munique, um ano antes de ele se juntar ao time alemão, estava em sua mente nos estágios finais.

“Se você quer que eu seja honesto, é só quando o árbitro apita no final [that I believed]”, disse o francês em entrevista coletiva.

“O futebol já fez muitas histórias assim, quando você pensa que está ganhando e perdendo no último minuto – vem à mente o Bayern contra o United. Eu estava observando o tempo, a cada 10 segundos, e no final me senti muito vazio .

“Sonhávamos com a qualificação, mas não pensávamos que isso fosse viável. Pensei que atingimos o nosso máximo com a qualificação em Março, mas o futebol nunca é escrito de antemão”.

Portugal já tinha garantido o lugar na fase seguinte como vencedor do grupo, permitindo ao seleccionador Roberto Martínez fazer oito alterações na sua equipa.

No entanto, ele insistiu que trataram a Geórgia com respeito.

“Não subestimamos a Geórgia”, disse ele em entrevista coletiva. “Eles estavam jogando o jogo da sua história, com a chance de se classificar pela primeira vez para a Euro [for the last 16].

“Estávamos jogando nosso último jogo, já na liderança do grupo. Foi difícil igualar a intensidade, mas isso não é subestimar a Geórgia. São jogadores do mais alto nível e não é que subestimamos [them].

“Não jogamos com intensidade suficiente desde o começo e sofremos gols cedo, que é o que a Geórgia precisava. Mais tarde, não fomos claros o suficiente sobre o último passe e na frente do gol.

“Acho que o goleiro deles [Giorgi] Mamardashvili teve um desempenho incrível. Tentámos marcar, não conseguimos e isso permitiu-lhes acreditar ainda mais e foi uma vitória merecida para eles.”

Portugal defronta a Eslovénia na próxima eliminatória, com Martínez a prometer trazer de volta Rúben Dias, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, todos poupados na quarta-feira.

Ronaldo jogou, durando 65 minutos antes de ser substituído, mas não conseguiu marcar quando a sua notável sequência de golos na fase de grupos de todos os grandes torneios desde a sua primeira participação no Euro 2004 chegou ao fim.

A vitória colocou a Geórgia como um dos quatro terceiros classificados mais bem classificados do torneio, enquanto a Turquia, que derrotou a República Checa na quarta-feira, apurou-se como vice-campeã, atrás de Portugal.

A Turquia enfrentará a Áustria nas oitavas de final.