Euro 2024: Adolescente espanhol Lamine Yamal passa nos exames escolares

O extremo do Barcelona, ​​​​Lamine Yamal, está comemorando antes da partida das oitavas de final da Euro 2024 da Espanha contra a Geórgia, no domingo, depois de passar com sucesso nos exames escolares.

Yamel, de 16 anos, recebeu a boa notícia no campo de treinos da Espanha, no sul da Alemanha, onde tem combinado a sua formação com a representação do seu país no torneio.

“Acabei de sair do treino e me disseram que tudo correu bem”, disse Yamal à estação de rádio espanhola Onda Cero. “Passei nos exames e agora tenho a qualificação ESO.

“Se for sincero, vi no meu celular e dizia que eu tinha passado, então fechei a inscrição, liguei para minha mãe e contei a ela.”

Os resultados correspondem ao quarto ano do ESO, que é a fase final do ensino secundário em Espanha, aproximadamente o equivalente aos exames GCSE no Reino Unido ou ao diploma do ensino secundário nos Estados Unidos.

Yamal, que completará 17 anos um dia antes da final do Euro 2024, revelou no início do torneio que trouxe consigo o seu trabalho de casa para o Euro.

“Não”, ele riu em uma entrevista ao COPE quando questionado se seus colegas de equipe estavam garantindo que ele acompanhasse seus trabalhos escolares. “Eu estudo sozinho, mas eles fazem algumas piadas como ‘Vá estudar agora. …’

“Temos muito tempo livre e quando estou no meu quarto sem nada para fazer, pego o iPad e faço alguns deveres de casa. E quando Nico [Williams] e Fermín [López] me chamam para jogar Playstation, eu desço com eles.”

Lamine Yamal fez sua estreia na Euro 2024 na vitória da Espanha por 3 a 0 sobre a Croácia, dando assistência para o terceiro gol. Foto de James Gill – Danehouse / Getty Images

Yamal se tornou o jogador mais jovem a disputar o Campeonato Europeu na estreia da Espanha contra a Croácia, aos 16 anos e 338 dias de idade.

Ele atuou em todos os três jogos pela Espanha no torneio, ajudando-os a avançar para a fase a eliminar como a única seleção com um recorde de 100% de vitórias. Eles enfrentam a Geórgia em Colônia pela vaga nas quartas de final neste fim de semana.

No total, ele jogou 10 partidas pela seleção, marcando dois gols e dando cinco assistências nessas partidas.

O adolescente também já é titular regular do seu clube, o Barça. Ele fez 50 aparições pelo time catalão na temporada passada em todas as competições.