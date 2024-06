Euro 2024 Albânia Mirlind Daku proibiu cantos nacionalistas

O avançado albanês Mirlind Daku foi suspenso por dois jogos pela UEFA por liderar os adeptos em cantos nacionalistas após o empate 2-2 do seu país com a Croácia.

Daku pegou um megafone após o término do jogo em Hamburgo, na quarta-feira, e cantou canções anti-Macedônia do Norte e anti-Sérvia.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Daku será suspenso por um total de dois jogos das competições de selecções representativas da UEFA, para os quais seria elegível”, confirmou um comunicado do organismo que tutela o futebol europeu no domingo.

“[Daku] descumpriu os princípios gerais de conduta, violou as regras básicas de conduta decente, utilizou os eventos desportivos para manifestações de natureza não desportiva e descredibilizou o futebol.”

Daku, que desde então pediu desculpas por suas ações, vai perder o jogo de segunda-feira contra a Espanha, em Düsseldorf, onde a Albânia poderá garantir sua vaga na fase a eliminar pela primeira vez com uma vitória.

Ele também não estará disponível para as oitavas de final caso a Albânia se classifique.

“Não estou aqui para falar de política, isto é algo que a UEFA tem de cuidar”, disse o capitão da Albânia, Berat Djimsiti, em conferência de imprensa no domingo. “A principal razão pela qual estamos aqui é para jogar um grande jogo importante amanhã e ter oportunidades em campo.

Mirlind Daku com um megafone após o empate da Albânia com a Croácia. James Baylis – AMA / Getty Images

“Isso é o mais importante, ter nossos torcedores conosco, haverá muita gente aqui amanhã, e deixá-los orgulhosos e também a nós mesmos”.

O atacante do Rubin Kazan, Daku, só começou a jogar pela Albânia no ano passado, depois de usar seu direito sob as regras da FIFA de mudar sua elegibilidade do Kosovo, a antiga província de etnia albanesa da Sérvia que declarou independência há 16 anos.

Entretanto, a Federação Albanesa de Futebol foi multada num total de 47.500 euros pelo acendimento de fogo-de-artifício, pela invasão do relvado e pela transmissão de mensagens provocativas impróprias para um evento desportivo durante o mesmo jogo.

A Croácia também foi multada em 28 mil euros pelo acendimento e lançamento de fogos de artifício durante o jogo.

Após imagens de Daku com o megafone e, mais tarde, de torcedores albaneses e croatas se unindo em gritos anti-Sérvia, a Sérvia ameaçou retirar-se do Euro 2024 se a UEFA não tratasse do assunto por meio de comentários feitos por Jovan Surbatovic, secretário-geral do Futebol. Associação da Sérvia.

Num comunicado separado, a Federação Sérvia condenou o “comportamento racista vergonhoso” dos adeptos albaneses e croatas e disse que o jogo deveria ter sido suspenso assim que os cânticos começaram.

Antes disso, na quarta-feira, a UEFA cancelou as credenciais mediáticas do jornalista Kosovar Arlind Sadiku por alegadamente ter feito um gesto nacionalista para com os adeptos da Sérvia durante o jogo contra a Inglaterra, em Gelsenkirchen, no domingo.

Um comunicado divulgado pela UEFA dizia: “A UEFA pode confirmar que um jornalista teve a sua acreditação cancelada devido a má conduta no jogo do UEFA EURO 2024 entre a Sérvia e a Inglaterra, a 16 de Junho de 2024.”

Albânia, Croácia e Sérvia ainda estão vivos antes da última rodada desta semana da fase de grupos.

Todas as três nações somaram um ponto nos dois jogos até agora. Além de Albana contra a Espanha, a Croácia enfrenta a Itália na segunda-feira no Grupo B, enquanto a Sérvia fecha o Grupo C contra a Dinamarca na terça-feira.