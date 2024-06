Euro 2024: Alemanha marca gol no final do empate em 1 a 1 com a Suíça e termina na liderança do grupo da Euro 2024

GGermany marcou nos acréscimos o gol do substituto Niclas Füllkrug para empatar em 1 a 1 com a Suíça no domingo e garantir que o país anfitrião terminasse na liderança do grupo.

Füllkrug subiu alto em uma área lotada e cabeceou para o canto mais distante da rede, ultrapassando o goleiro suíço Yann Sommer após cruzamento de outro reserva, David Raum.

A Suíça impressionou ao proteger um golo, aos 28 minutos, de um remate inteligente de Dan Ndoye.

O ponto para cada equipe garantiu que a Alemanha terminasse em primeiro e a Suíça em segundo no Grupo A. A Hungria conquistou o terceiro lugar na classificação com um gol ainda mais tardio nos acréscimos para vencer a Escócia por 1 a 0 em Stuttgart.

A Alemanha agora vai a Dortmund para o jogo das oitavas de final no sábado, contra o vice-campeão do Grupo C, atualmente liderado pela Inglaterra. O adversário da Alemanha seria a Dinamarca, de acordo com a classificação atual antes da última rodada dos jogos do Grupo C, na terça-feira.

A Suíça vai ao Estádio Olímpico de Berlim para abrir as oitavas de final no sábado contra o vice-campeão do Grupo B, provavelmente Itália ou Croácia. Eles se enfrentam na segunda-feira no jogo decisivo do grupo.

O gol da Suíça foi marcado em Bolonha, o novato clube italiano que se classificou para sua primeira participação na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Ndoye cronometrou sua corrida para receber um passe flutuante de seu companheiro de equipe do Bologna, Remo Freuler, na boca do gol. O ataque começou quando Fabian Rieder, que estreou como titular desde a Copa do Mundo de 2022, ganhou a bola no meio-campo alemão e depois alimentou Freuler.

Uma análise de vídeo negou que a Alemanha assumisse a liderança no dia 17. O chute de longa distância de Robert Andrich saltou para cima e por cima do mergulho de Sommer, mas a equipe VAR alertou o árbitro italiano Daniele Orsato sobre uma falta anterior cometida por Jamal Musiala na boca do gol.

A muito criticada superfície de jogo do Waldstadion comportou-se melhor no domingo e o telhado permaneceu fechado para protegê-la, embora não haja previsão de mais chuva por pelo menos cinco dias.

O relvado foi dividido durante os dois jogos anteriores do Euro 2024 em Frankfurt. Ele parece não ter se acomodado adequadamente desde que foi instalado em novembro, depois que o estádio sediou dois jogos da NFL.