Euro 2024: Alemanha quer ‘deixar os torcedores continuarem sonhando’

O trabalho da Alemanha é manter os torcedores locais sonhando com a Euro 2024, disse o técnico Julian Nagelsmann após a vitória de quarta-feira por 2 a 0 sobre a Hungria, acrescentando que está pensando em vencer a próxima partida e não olhando para a fase eliminatória.

Nagelsmann elogiou o que chamou de atmosfera incrível no torneio em casa, citando casos em que torcedores marcharam com o time até o ônibus e cantaram o hino nacional durante a partida como combustível para sua equipe.

“Estava muito barulhento no estádio – isso dá uma sensação boa”, disse o técnico da Alemanha. “Isso nos ajuda, o que é difícil de acreditar porque temos jogadores incrivelmente experientes e bem-sucedidos, mas faz algo com você. Isso mexe com você.”

“É nossa tarefa deixar os torcedores continuarem sonhando.”

Os gols de Jamal Musiala e Ílkay Gündogan deram à Alemanha uma vitória confortável sobre a Hungria, que fez do país anfitrião a primeira seleção a se classificar para a fase a eliminar.

Com duas vitórias em duas, os alemães garantem estar pelo menos entre os dois primeiros colocados do grupo, depois que a Escócia empatou com a Suíça no final do dia.

Nagelsmann dirigiu palavras especiais a Musiala, que marcou em ambas as partidas da Alemanha até agora, dizendo que deveria ignorar a pressão e não ter medo de contratar jogadores.

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, comemora com os torcedores após vencer a Hungria na Euro 2024. Imagens Getty

O jogador de 21 anos, que joga em sua cidade natal, deu a vantagem aos alemães aos 22 minutos, depois que uma terrível defesa húngara fez com que a bola fosse colocada em seu caminho por Gündogan, e ele rematou por meio de um zagueiro.

“Ele deveria jogar como se estivesse em um campo pequeno em qualquer lugar da Alemanha ou da Inglaterra, não importa”, disse Nagelsmann. “Ele deveria apenas jogar futebol com os amigos. Ele não deveria pensar na pressão, ele é simplesmente brilhante jogando futebol.”

Embora poucos tenham apostado contra a equipa da casa, foi na verdade a primeira vitória oficial da Alemanha sobre a Hungria desde a final do Campeonato do Mundo de 1954, e os adeptos vão agora sonhar em testemunhar um quarto triunfo no Campeonato da Europa.

“Estamos a melhorar, mas à medida que melhoramos temos de ultrapassar alguns problemas”, disse o capitão alemão Gündogan. “Isso foi o que este jogo mostrou hoje, especialmente no primeiro tempo, mas o torneio é assim: você sobrevive a essas situações.

“Queria ser paciente, completar as minhas tarefas sem me levar demasiado a sério. Quanto mais treinarmos juntos, melhor será o sentimento para os vossos companheiros de equipa também – o sentimento fica melhor com os rapazes à minha volta.”

O seleccionador da Hungria, Marco Rossi, admitiu que a Alemanha foi a melhor equipa naquele dia, mas criticou algumas decisões da arbitragem que deixaram por um fio as esperanças da sua equipa de seguir em frente.

“O árbitro usou dois pesos e duas medidas, porque no primeiro tempo o árbitro permitiu um gol após um empurrão em Orbán, e no segundo tempo em situação semelhante com [Germany’s Robert] Andrich, o árbitro apitou a falta”, disse Rossi aos repórteres.

“Portanto, precisamos de usar apenas um padrão, não um duplo padrão. Na minha perspectiva, a Alemanha teria vencido de qualquer maneira, eles são mais fortes do que nós e teriam vencido de qualquer maneira, mas o árbitro foi o pior em campo. A Alemanha não.” Não preciso da ajuda do árbitro, especialmente contra uma seleção como a Hungria.”

Informações da Reuters foram usadas nesta história.