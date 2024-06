Euro 2024: Capitão da Suíça, Xhaka, minimiza divergências com o técnico

O capitão da Suíça, Granit Xhaka, agora tem boas relações com o técnico Murat Yakin, disse ele na sexta-feira, minimizando relatos de discussões sobre estratégia durante uma campanha ruim nas eliminatórias, marcada por erros tardios.

A Suíça enfrenta a azarão Hungria no jogo de estreia do Grupo A, em Colónia, no sábado, e precisa de uma exibição forte para dissipar os receios de que o seu impressionante registo de passagem às fases eliminatórias do torneio possa chegar a um fim abrupto.

A Suíça chegou à Euro 2024 em segundo lugar no grupo, depois de uma campanha em que derrotou apenas Andorra nas últimas oito partidas e desperdiçou vantagens no final para adversários como Israel e Kosovo.

Os resultados geraram relatos de tensão entre Yakin e seus jogadores e pedidos de torcedores para que ele fosse demitido.

“Somos adultos o suficiente para esclarecer tudo. Então, tive um ótimo relacionamento com o treinador nos últimos seis, oito meses. Tem sido melhor que no passado”, disse Xhaka em entrevista coletiva.

O técnico da Suíça, Murat Yakin, e o capitão Granit Xhaka falam aos repórteres antes da partida de abertura da Euro 2024. Teresa Kröger – UEFA/UEFA via Getty Images

“Ele veio me ver muitas vezes… Jantamos juntos. Bebemos muito vinho juntos. Então está tudo indo bem. Ambos somos ambiciosos e queremos ter sucesso para nós mesmos e para a equipe.

“Estamos felizes por ter um treinador que nos ouve e quer falar connosco”, acrescentou Xhaka.

O meio-campista Xhaka, um dos principais jogadores da Suíça, ganhou reputação por seu temperamento impetuoso e acessos de raiva ocasionais ao ser substituído.

O jogador de 31 anos melhorou desde que deixou o Arsenal e desempenhou um papel fundamental no enfático triunfo do Bayer Leverkusen pelo título da Bundesliga nesta temporada.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

A Suíça atingiu a fase a eliminar dos últimos cinco grandes torneios, mas Xhaka não se deixaria levar pelas hipóteses da sua selecção chegar ao sexto lugar num grupo que inclui Hungria, Escócia e a anfitriã Alemanha.

“Sabemos que não gosto de falar com ses, mas e hipóteses”, disse ele.

“Gostaríamos de dar um sinal importante amanhã com um bom jogo, tentando vencer todos os jogos da fase de grupos”.