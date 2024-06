Euro 2024: combinação da Inglaterra com Bellingham vai crescer – Foden

Depois de um início instável na campanha da Inglaterra no Campeonato Europeu, que fez com que os críticos questionassem sua posição de titular, Phil Foden insistiu que sua parceria com Jude Bellingham só irá florescer.

Foden foi a atração principal da Premier League na temporada passada, marcando 27 gols pelo Manchester City em todas as competições e ganhando o prêmio de Jogador de Futebol do Ano da Premier League.

Mas alinhando-se à esquerda dos três primeiros na vitória da Inglaterra por 1 a 0 sobre a Sérvia, com Bellingham ocupando a 10ª posição central, na qual Foden prosperou com o City, ele saiu do jogo.

“Jude é obviamente um talento excepcional”, disse Foden em um vídeo da Football Association.

“Ele é um líder agora, acho que está se tornando um líder. Acho que nosso jogo de ligação é bom às vezes e acho que está melhorando também e pode continuar melhorando. .”

Phil Foden jogou no lado esquerdo dos três primeiros contra a Sérvia para permitir que Jude Bellingham desempenhasse um papel mais central. Aliança Bernd Thissen/imagem via Getty Images

Embora alguns tenham considerado o desempenho de domingo apenas um jogo ruim para Foden, ele atraiu críticas de alguns especialistas.

“Não acho que Phil Foden tenha jogado bem, ele não se envolveu”, disse o ex-atacante inglês Ian Wright à BBC. “As pessoas falam sobre Foden e suas posições. Posso entender isso pelo quão bom ele é como jogador de futebol, mas ele não entrou no jogo.

“Nem sempre podemos culpar o sistema. Ele precisa fazer acontecer por si mesmo e exigir a bola.”

O ex-meio-campista espanhol Cesc Fabregas disse que jogadores com o talento de Foden têm qualidade para segurar a bola em qualquer lugar do campo.

“É uma questão de você querer o suficiente para fazer a diferença e segurar a bola para o seu time? Você quer fazer as coisas acontecerem? Você gosta de ter a bola sob pressão?” disse Fábregas. “Acho que jogadores como Foden precisam dar um passo à frente.”

Foden, que o técnico do City, Pep Guardiola, descreveu como o “jogador mais talentoso” que já viu, também teve dificuldades durante sua estreia no Campeonato Europeu, há três anos, e foi retirado do time após os dois primeiros jogos da Inglaterra.

O desempenho do jogador de 24 anos na Copa do Mundo de 2022 foi uma história muito diferente. Sua primeira aparição foi como reserva aos 71 minutos contra o Irã. Ele então marcou na vitória da Inglaterra por 3 a 0 sobre o País de Gales e, em seguida, assistiu gols de Harry Kane e Bukayo Saka na vitória por 3 a 0 sobre o Senegal nas oitavas de final.

“Acho que o primeiro jogo de um grande torneio é sempre o mais difícil”, disse Foden sobre a vitória da Sérvia que a Inglaterra quase destruiu com um segundo tempo nervoso. “Obviamente, às vezes tivemos que defender e cavar fundo.

“Mas acho que isso mostra um lado diferente nosso e se quisermos ganhar alguma coisa, acho que temos que fazer isso.”

A Inglaterra, que lidera o Grupo C, enfrenta a Dinamarca na quinta-feira, em Frankfurt, e fecha a fase de grupos contra a Eslovênia, no dia 25 de junho.