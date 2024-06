Euro 2024: Cristiano Ronaldo diz que Portugal ‘merece’ vencer

Cristiano Ronaldo disse que a actual geração de jogadores de Portugal merece vencer o Campeonato da Europa de 2024.

O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, Vitinha, do Paris Saint-Germain, e a dupla do Manchester City, Bernardo Silva e Rúben Dias, estão entre os jogadores de destaque da seleção portuguesa que almejam vencer este ano na Alemanha.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro disse: “Acredito que esta geração merece vencer uma competição desta magnitude. Semifinais? Espero que possamos ir mais longe.”

“Temos que ir passo a passo, viver o momento, ter calma, trabalhar tão bem como temos feito até agora, acreditar que é possível. Sabemos que é uma competição curta, mas a equipa está preparada”.

Cristiano Ronaldo será o capitão de Portugal no Campeonato da Europa de 2024. Foto de Gualter Fatia/Getty Images

Ronaldo vai disputar o sexto Campeonato da Europa, recorde, na Alemanha, ao lado de outros dois membros da actual equipa – Pepê e Rui Patrício – que fizeram parte da equipa portuguesa vencedora do Euro 2016.

“Gosto de futebol, os recordes são uma consequência e não um golo, aparecem naturalmente”, disse.

“É o meu sexto Campeonato da Europa, trata-se de aproveitá-lo da melhor forma possível, jogar bem e garantir que a equipa pode vencer.”

Este será o seu primeiro torneio sob o comando do técnico Roberto Martinez, ex-técnico da Bélgica.

Portugal defronta a República Checa na estreia do Grupo F, a 18 de Junho, antes dos jogos com a Turquia e a Geórgia.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Na vitória de preparação de Portugal por 3-0 sobre a República da Irlanda, o jogador de 39 anos marcou duas vezes, aumentando o seu recorde de golos internacionais masculinos para 130.

“Estamos começando bem, o que é essencial”, disse Ronaldo.

“Sinto-me pronto, preparei-me para esta competição.”

Apesar de disputar cinco Campeonatos Europeus, Ronaldo ainda sente a emoção da competição.

“A ansiedade está sempre presente, aquele formigamento no estômago, principalmente na véspera do jogo”, disse ele.

“Estou feliz por sentir isso, quando não sinto é melhor desistir e parar. Sinto-me motivado e preparado. Vejo a equipe bastante tranquila”.