Euro 2024: Cristiano Ronaldo não precisa de descanso, diz técnico de Portugal

O técnico de Portugal, Roberto Martinez, disse que Cristiano Ronaldo está em forma o suficiente para jogar repetidamente partidas completas de 90 minutos na Euro 2024, elogiando sua experiência e capacidade atlética.

Ronaldo, de 39 anos, jogou toda a partida na vitória de terça-feira por 2 a 1 sobre a Tcheca na estreia da Euro 2024, mas não marcou.

Questionado antes do jogo de sexta-feira contra a Turquia se faz sentido enfrentar Ronaldo por 90 minutos, Martinez disse em entrevista coletiva: “Você sabe quantos minutos Cristiano jogou na temporada passada? Ele tem experiência, não houve outro jogador na história do futebol”. com seis Campeonatos Europeus disputados.

“É importante entender o que um jogador traz. Cristiano traz experiência, traz oportunidades de gol, uma forma de abrir espaços. Cristiano está na seleção porque merece estar aqui, basta ver o que ele fez e o que tem feito nas últimas competições.”

Ronaldo marcou 35 gols, recorde da Saudi Pro League, pelo Al Nassr em sua primeira campanha completa no clube e é o maior artilheiro de todos os tempos do futebol internacional masculino, com 130 gols.

Roberto Martinez voltou a defender o lugar de Cristiano Ronaldo na escalação de Portugal. Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

Martinez disse que ficou muito impressionado com o último desempenho de Ronaldo.

“Ele foi muito disciplinado, trabalhou duro e é um matador, um boxeador muito importante”, disse Martinez. “Ele abre espaço. Quando Francisco [Conceicao] marcou, o espaço abriu porque Cristiano estava na área. Trabalhamos com foco e o Cristiano é importante para nós, naquilo que tentamos fazer na grande área”.

Conceição, de 21 anos, foi uma surpresa na seleção portuguesa para o Euro 2024, tendo feito a sua estreia nacional no chá num amigável em março.

Perguntaram a Martinez se Conceição, que marcou o gol da vitória contra a Tcheca, merece ser titular contra a Turquia.

“Temos 23 jogadores de campo, 10 que vão para os 11 titulares e um time que termina o jogo”, disse Martinez. “O importante é que todos estejam prontos quando chamados. No último jogo vimos isso. O Francisco entrou e mostrou porque está no Seleção.”

A Turquia derrotou a Geórgia por 3-1 na estreia, com Arda Güler, do Real Madrid, a quebrar o recorde de Ronaldo de 2004, quando, com 19 anos e 114 dias, se tornou no jogador mais jovem a marcar na estreia no Campeonato da Europa.

“Sabemos que Arda Güler é um talento sensacional, tem um futuro extraordinário”, disse Martinez. “É um jogador muito eficiente, gosto de equipas que dão espaço aos jogadores mais jovens e é muito bom vê-lo jogar. Foi um grande momento, mas queremos vencer e vamos conseguir.

“Não concordo que este jogo seja mais fácil do que o nosso jogo de estreia, não há jogos fáceis num Campeonato Europeu.”

No entanto, em declarações ainda esta sexta-feira, o seleccionador da Turquia, Vincenzo Montella, disse que Guler “não está 100% fisicamente” e será avaliado antes do jogo em Dortmund.

Montella não revelou exatamente o que havia de errado com Guler.

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.