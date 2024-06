Euro 2024: discurso de Kroos acalma a Alemanha antes da vitória recorde na abertura

Julian Nagelsmann disse que Toni Kroos deu um discurso estimulante “realmente poderoso” à seleção alemã antes dos anfitriões da Euro 2024 registrarem uma vitória recorde por 5 a 1 sobre a Escócia no jogo de abertura do torneio em Munique.

Gols de Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug e Emre Can permitiram aos alemães conquistar a maior vitória no jogo de abertura de um campeonato europeu.

A Escócia, por sua vez, não conseguiu marcar um remate à baliza e marcou na própria baliza de Antonio Rüdiger.

A vitória coloca a equipe de Nagelsmann no controle do Grupo A antes dos jogos contra Hungria e Suíça. Mas com Musiala e Wirtz, ambos de 21 anos, carregando a pressão de uma equipe jovem no torneio, o técnico alemão prestou homenagem a Kroos, de 34 anos, que se aposentará no final da competição, por ajudar a acalmar os jogadores antes o jogo.

“Ele é muito importante, assim como todos os outros”, disse Nagelsmann em entrevista coletiva sobre Kroos, que completou 101 de seus 102 passes antes de ser substituído aos 80 minutos. “Ele é muito experiente e calmo.

“A equipe estava muito barulhenta [before the game] e ele disse algumas palavras calmas que foram realmente poderosas.

“Ele faz parte do grupo, mas é essa experiência que o diferencia. Com o histórico dele, alguns teriam problemas para serem aceitos, mas ele não é arrogante, é muito importante para a equipe e um pólo de tranquilidade.

“Mas apesar de todos os seus sucessos e status, nós o vemos como parte do grupo”.

A experiência de Toni Kroos ajudou a Alemanha a registar a maior vitória de sempre na abertura de um campeonato europeu. Craig Williamson/Grupo SNS via Getty Images

No entanto, o desempenho de Musiala e Wirtz gerou as primeiras manchetes na Alemanha e Nagelsmann fez questão de minimizar o entusiasmo crescente em torno dos dois jogadores de ataque.

“Não quero falar sobre destacar jogadores”, disse ele. “É muito interessante ver como os nossos jogadores se tornaram internacionais. Eles tiveram caminhos diferentes, caminhos únicos, mas o que nos une é que fazemos parte de um grupo e este grupo aprendeu a proteger cada membro do grupo e a fazer com que todos ao seu redor pareçam bom.

“Portanto, não quero falar de indivíduos. A equipa, o grupo ganhou o jogo e espero que o país acredite em nós ainda mais do que antes.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

A Escócia teve um início de campanha no Grupo A de pesadelo, sofrendo cinco gols em um jogo pela primeira vez desde a derrota por 5 a 1 contra os Estados Unidos em 2012. Sua tarefa ficou ainda mais difícil quando o zagueiro Ryan Porteous foi expulso por uma falta. sobre Ílkay Gündogan, que também resultou em pênalti, pouco antes do intervalo.

Mas o técnico Steve Clarke exortou os torcedores escoceses a “manterem a fé”, apesar do desempenho e do resultado desanimadores.

“Não jogámos ao nosso nível, mas achei que a equipa alemã foi excelente”, disse Clarke.

“Estamos decepcionados, nos decepcionamos e somos melhores que isso. Um time melhor que isso. Mas precisamos de quatro pontos nos próximos dois jogos e é nisso que estamos nos concentrando agora.

“Tive noites difíceis e vou superar isso. Nunca duvidei dos meus jogadores.

“Mantenha a fé, nos vemos no próximo jogo.”