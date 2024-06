Euro 2024: Espanha adota nova vantagem ‘clínica’ na derrota da Croácia

Luis de la Fuente diz que a Espanha não precisa ter a bola para causar danos depois de vencer a Croácia por 3 a 0 na Euro 2024, mas perder a batalha pela posse de bola pela primeira vez em 136 jogos oficiais.

A Espanha teve apenas 47% de posse de bola contra a Croácia, mas gols de Álvaro Morata, Fabián Ruiz e Dani Carvajal no primeiro tempo garantiram o início do torneio com uma vitória no Estádio Olímpico de Berlim, no sábado.

É preciso voltar à final do Euro 2008, que a Espanha venceu contra a Alemanha, para descobrir a última vez La RojaOs adversários tiveram mais posse de bola em uma partida oficial.

“Talvez em outros momentos, ter mais posse de bola garantisse melhores resultados”, disse o técnico da Espanha, De la Fuente, na entrevista coletiva pós-jogo.

“Agora somos uma equipe que pode surpreender os adversários como fizemos hoje. Estamos satisfeitos, acho que estivemos bem. Usamos a bola com muito sentido e fomos clínicos no terço final. Isso mostra que não se pode tem que ter muita bola se você é um time como o nosso, com velocidade.”

Lamine Yamal faz parte de uma nova seleção espanhola na Euro 2024. Aliança Sören Stache/imagem via Getty Images

Sinaliza uma mudança no estilo de posse de bola da Espanha, com a mudança de De la Fuente a surgir na sequência do aparecimento dos extremos Nico Williams e Lamine Yamal.

Yamal, que se tornou o jogador mais jovem a jogar na Euro aos 16 anos e 338 dias contra a Croácia, marcou o terceiro gol de Carvajal com um cruzamento brilhante.

Ruiz já havia preparado o primeiro gol para Morata antes de marcar o segundo, depois de vencer dois zagueiros croatas na entrada da área.

“Estou muito satisfeito, mas todo o crédito vai para os jogadores”, acrescentou De la Fuente. “Eles leram bem o jogo e controlaram as diferentes fases de forma magnífica.

“Ainda podemos melhorar, mas hoje estou orgulhoso dos jogadores. É um prazer trabalhar com eles, eles facilitam o trabalho.

“Mas temos os pés no chão e quando esta noite passar pensaremos na Itália. É um torneio longo e apenas começou.”

De la Fuente minimizou as lesões contraídas por Morata e pelo meio-campista do Manchester City, Rodri, sugerindo que ambos estarão aptos para o segundo jogo do Grupo B, na quinta-feira, contra a Itália, em Gelsenkirchen.

“Não é nada sério”, disse ele. “O Morata levou uma pancada na panturrilha e o Rodri só estava cansado. [to the game] e pediu a mudança. Queremos gerenciar os jogadores o máximo que pudermos.”

Depois da Itália, a Espanha fecha a fase de grupos contra a Albânia, em Dusseldorf, no dia 24 de junho.