Euro 2024: Espanha mostra suas credenciais ao derrotar a Croácia

BERLIM, Alemanha – Os torcedores espanhóis estavam em menor número em Berlim e geralmente foram esquecidos antes do início da Euro 2024, mas no sábado eles tiveram um desempenho contra a Croácia que os deixa em uma posição forte no Grupo B, já que almejam o quarto Campeonato Europeu. troféu. Se eles mereceram vencer por 3 a 0 no Estádio Olímpico será debatido, mas os gols de Alvaro Morata, Fabián Ruiz e Dani Carvajal no primeiro tempo selaram uma vitória que silenciou a atmosfera partidária criada pelos cerca de 50 mil torcedores croatas entre a multidão de 70 mil espectadores. .

Antes da competição, havia um ar de incerteza sobre esta equipa espanhola e como o antigo e o novo se combinariam. Os jovens alas Lamine Yamal e Nico Williams fornecem a emoção que deve ser combinada com a consistência – uma qualidade muitas vezes subestimada – e a experiência de defensores da seleção nacional como Morata e Carvajal.

Já neste torneio, a Espanha mostrou um claro nível de conforto por ter menos posse de bola e atacar rapidamente quando chega o momento, e tudo funcionou perfeitamente na primeira parte frente à Croácia. Morata marcou seu sétimo gol na Euro, empatando com Alan Shearer e Antoine Griezmann como o terceiro maior artilheiro de todos os tempos do torneio, atrás apenas de Cristiano Ronaldo (14) e Michel Platini (9). Ruiz, do Paris Saint-Germain, assistiu o primeiro e depois marcou o segundo, após um bom jogo de pés, mas de alguma forma foi em Yamal que todos os olhos se voltaram mais uma vez.

No dia em que se tornou o jogador mais jovem a jogar no Euro (16 anos e 338 dias), o avançado do Barcelona também se tornou o mais jovem a marcar um golo. Aproveitando o pé esquerdo escandalosamente bom no final do primeiro tempo, ele fez um cruzamento brilhante que Carvajal desviou para o gol. Foi um presente para o lateral-direito do Real Madrid e também um belo presente para o pai de Yamal, Mounir Nasraoui, que festejava o seu aniversário nas bancadas.

A partir daí, rapidamente se tornou o “Yamal Show”. Ele deveria ter marcado quando foi assistido por Pedri após o intervalo, com uma defesa impressionante de Dominik Livaković que o manteve de fora. Ele quase marcou o segundo para Morata depois de receber um escanteio de Williams, e superou Joško Gvardiol, do Manchester City, jogando como lateral-esquerdo, em termos de velocidade durante todo o jogo.

“Lamine continua quebrando recordes”, disse o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, após a partida. “Ele está amadurecendo e crescendo a cada dia e está no caminho de se tornar um grande jogador.”

Numa reviravolta surpreendente, a Espanha cedeu a bola à Croácia e aproveitou as oportunidades na transição para vencer por 3-0 na estreia do Euro 2024. Afinal, esta pode não ser a “velha Espanha”. Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Uma derrota pesada não era o que o importante contingente croata viera ver, mas um dia poderão olhar para trás e recordar com carinho quando testemunharam Yamal pela primeira vez. Algumas estimativas afirmavam que cerca de 100.000 croatas estavam em Berlim para o jogo, e às vezes parecia assim, com as massas de pessoas em cheques vermelhos e brancos preenchendo todas as frestas da cidade durante o dia.

Eles vieram para ver alguém no extremo oposto da carreira, Luka Modrić, de 38 anos, proporcionar mais magia. Isso ainda pode acontecer para o meio-campista em seu nono grande torneio, mas terá que esperar por enquanto.

Modrić, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic venceram a batalha pela posse de bola no meio-campo, mas não conseguiram controlar bem o jogo frente ao enérgico trio formado por Rodri, Ruiz e Pedri. Apesar disso, a equipa de Zlatko Dalić teve oportunidades. Unai Simón defendeu Kovacic e Brozovic poucos segundos depois dos dois primeiros golos da Espanha, Ante Budimir esteve a poucos centímetros de receber um cruzamento de Gvardiol e o lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella fez um bloqueio impressionante para negar o golo a Josip Stanišić.

No final, nem mesmo um pênalti serviria de consolo para a Croácia. Bruno Petković, derrubado por Rodri, viu o seu pênalti ser defendido por Simon, que cometeu um erro na preparação para o pênalti. Petković marcou no rebote, mas foi anulado porque Ivan Perišić, que devolveu a bola para a baliza, tinha invadido.

Na verdade, a Croácia terminou o jogo com um xG melhor que a Espanha (2,27 contra 2,11 de La Roja), mais posse de bola e mais chutes. Isso pode significar pouco para eles e para os seus adeptos nos momentos após a derrota, mas pode dar esperança aos próximos adversários da Espanha, Itália, Albânia e quem vier a seguir na fase a eliminar.

No entanto, as equipas também devem ter cuidado com a nova variedade da Espanha. No passado, La Roja foram considerados muito previsíveis, com muitos passes e sem alternativas na fase de ataque. Isso não é mais verdade. Yamal e Williams não apenas prejudicam a si mesmos, mas também atraem defensores, o que cria espaço para outros. Esse movimento talvez seja o motivo pelo qual uma lacuna tão grande se abriu para Morata marcar o primeiro gol.

A partir daqui, a questão à medida que o torneio avança é óbvia: qual é o custo da sua nova franqueza? Contra a Croácia, tiveram menos posse de bola do que os seus adversários (47%) pela primeira vez num jogo oficial desde a final do Euro 2008 contra a Alemanha (46%), encerrando uma série de 136 jogos com maior posse de bola. A Croácia não conseguiu aproveitar a posse de bola, mas outras equipas conseguem. Fique atrás de Rodri, que recebeu cartão amarelo no sábado por receber uma advertência antes da suspensão, e as oportunidades podem aparecer.

O que está claro, porém, é que a Espanha não será forçada a manter o estilo que caracterizou a sua “era de ouro” entre 2008 e 2012, que os viu ganhar uma Copa do Mundo e dois títulos europeus. Rodri disse isso antes do jogo, explicando que “qualquer estilo que ganhe as partidas” será implantado durante o torneio. Isso ficou evidente contra a Croácia, pois eles apresentaram argumentos convincentes sobre o motivo pelo qual voltariam a Berlim para a final em 14 de julho.