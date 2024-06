Euro 2024 França Kylian Mbappe retorna jogo de treino

O capitão da França, Kylian Mbappé, voltou a campo no sábado, jogando 60 minutos em um jogo a portas fechadas, depois de quebrar o nariz contra a Áustria na segunda-feira.

Mbappé e seus companheiros que não iniciaram o empate sem gols contra a Holanda na sexta-feira jogaram dois tempos de 30 minutos em times mistos com jogadores sub-21 do Paderborn.

Mbappé, de 25 anos, estava no time de colete branco, na ala esquerda, ao lado de Olivier Giroud. Ele marcou dois gols e deu duas assistências na vitória de seu time, disse uma fonte à ESPN.

Antes do jogo, os jovens jogadores do Paderborn foram orientados a não serem muito agressivos nos duelos e nos contactos, disse a mesma fonte.

Mbappé usava a máscara preta que deverá usar sempre que voltar a jogar neste Europeu.

Participar deste jogo sempre fez parte do processo de retorno. Ele precisou se acostumar com a máscara e no início pareceu um pouco incomodado, mas se adaptou rapidamente.

Kylian Mbappé usará máscara até o final da Euro 2024. Ralf Ibing – firo sportphoto/Getty Images

O jogo também foi bom para sua preparação física, depois de não treinar muito desde segunda-feira. Mbappé sabia antes do início do jogo na sexta-feira que não jogaria contra a Holanda, independentemente do cenário da partida.

“Foi sensato ele ter ficado no banco”, disse Didier Deschamps após o empate.

No entanto, é muito cedo para dizer que Mbappé será titular contra a Polónia, na terça-feira, em Dortmund, num encontro importante para a França, que espera liderar o grupo. É provável que Deschamps tome uma decisão no último minuto em relação à nova estrela do Real Madrid, que quer jogar contra os polacos como queria jogar contra os holandeses.

Faltam apenas dois treinos até terça-feira. Uma leve no domingo e outra mais competitiva na segunda no Signal Iduna Park.