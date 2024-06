Euro 2024: Homem baleado pela polícia de Hamburgo após ameaça de machado

Um homem foi baleado pela polícia em uma área lotada de torcedores de futebol em Hamburgo, Alemanha, antes do jogo da Polônia na Euro 2024 com a Holanda, depois de ameaçar um policial com um machado, de acordo com a força policial da cidade.

O distrito de Reeperbahn, que era habitado por milhares de apoiadores holandeses na época, foi liberado pela polícia pouco antes das 12h30 CET (6h30 ET) após a ameaça.

A polícia de choque entrou na área e atirou no homem responsável.

“Ele aparentemente tentou atear fogo a este coquetel molotov e depois abordou várias pessoas, incluindo policiais, e os policiais tiveram que usar suas armas de fogo”, disse a porta-voz da polícia de Hamburgo, Sandra Levgruen.

“Presumimos que se trata de um caso isolado, ou seja, desconectado do futebol… Não vejo nenhuma ameaça ou qualquer impacto no jogo hoje”.

Levgruen acrescentou que a polícia “ainda não tem quaisquer informações sobre os antecedentes, incluindo a sua motivação, que pode ter levado a isto, mas as investigações certamente o fornecerão”.

Policiais atiraram na perna do homem, disse a polícia de Hamburgo à agência de notícias alemã dpa.

Uma forte presença policial foi visível em Hamburgo antes do jogo, mas os dois grupos de torcedores se misturaram pacificamente antes do incidente.

As autoridades alemãs colocaram a polícia em alerta máximo durante o torneio, que começou na sexta-feira e vai até 14 de julho, por medo de possíveis violências de torcedores e ataques terroristas.

Informações da Associated Press e da Reuters contribuíram para este relatório.