Euro 2024: Inglaterra ainda aposta como favorita após a fase de grupos

Embora tenha havido certamente algum drama na fase de grupos do Campeonato da Europa da UEFA, os favoritos das apostas do torneio escaparam praticamente ilesos – um alívio para a maioria dos apostadores, que assistirão à batalha das equipas que apoiaram nas rondas de eliminação única do evento.

A França, campeã da Copa do Mundo de 2018 e finalista de 2022, foi a que mais ingressos comprou na ESPN BET (23%), DraftKings (24%) e FanDuel (15%, empatado com a Alemanha). Os azuis também lideram em termos de manuseio na BetMGM (20,9%) e FanDuel (17%, empatado com a Inglaterra).

Apesar da responsabilidade um tanto significativa sobre os franceses, suas chances aumentaram desde o início da competição de +400 para +550, graças a um desempenho animado da Áustria que os levou a vencer o Grupo D. Os austríacos fecharam como +800 azarões para vencer o grupo , ficando com apenas 4,7% das apostas e 3% do valor, por ESPN BET. A Áustria passou de 100-1 no aberto para 20-1 para vencer a Euro 2024.

Os favoritos nas apostas, tal como eram no início do torneio, continuam a ser a Inglaterra, que viu as suas probabilidades diminuir ligeiramente de +350 para +325. O Euro 2024 é o primeiro grande torneio em que os Três Leões participam como favoritos nas apostas desde a Copa do Mundo de 1970, embora um favorito pré-torneio não ganhe o Campeonato Europeu desde a Espanha em 2012, de acordo com ESPN Stats & Information.

A Inglaterra gerou mais dinheiro na ESPN BET (30%) e FanDuel, mas, de outra forma, tem estado relativamente quieta no mercado de futuros, potencialmente devido ao seu status de favorita. Dito isso, os ingleses têm sido o time mais apostado em uma base de jogo a jogo na ESPN BET, com sua partida contra a Sérvia representando a terceira mais apostada da fase de grupos.

Jude Bellingham e a Inglaterra não impressionaram até agora na Euro 2024, mas continuam sendo os favoritos nas apostas. Imagens de Alex Gottschalk/DeFodi via Getty Images

“A Inglaterra parece ser um chamariz para dinheiro de ano para ano”, disse o diretor de operações de apostas esportivas do DraftKings à ESPN. “Em qualquer torneio em que eles estejam, eles geralmente atraem bastante dinheiro.”

Duas outras seleções de destaque, a anfitriã Alemanha e Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, também têm sido fortes controladores de ingressos e de controle nos mercados futuros e de jogos, com a BetMGM classificando-os como dois de seus maiores passivos vencedores de torneios, junto com a França. No entanto, a equipe com melhor desempenho na fase de grupos passou despercebida pelos apostadores.

A Espanha é o único time no torneio com três vitórias após três rodadas de jogos, o que elevou suas odds de +700 antes do torneio para +450 na quinta-feira na ESPN BET, tornando-os o segundo favorito, atrás da Inglaterra.

Muitos apostadores podem não ter previsto isso: La Roja ocupa o quinto lugar em futuros por apostas (10%) e controle (6%) na ESPN BET, com posição semelhante em outras casas de apostas esportivas. Suas partidas também não estiveram entre as mais apostadas da fase de grupos.

No que diz respeito às apostas na disputa pela Chuteira de Ouro, não há muitas surpresas, dada a popularidade da França e da Inglaterra.

Kylian Mbappé (+600) e Harry Kane (+700) continuam sendo os favoritos para levar para casa a honra de artilheiro do torneio, embora cada um tenha visto suas chances aumentarem de +450 e +550, respectivamente, já que cada um registrou apenas um meta. Mbappé é o líder em ambas as apostas e em várias casas de apostas, enquanto Kane luta pelo segundo lugar com Ronaldo, que viu as suas probabilidades despencarem de 12-1 para 25-1 após uma fase de grupos sem golos.

Há um empate a quatro pelo segundo lugar do prêmio, com o holandês Cody Gakpo (11-1) e o alemão Niclas Füllkrug (12-1) cada um subindo nas probabilidades e marcando dois gols. No entanto, é o compatriota de Fullkrug, Jamal Musiala (11-1), que representa um dos maiores perigos para as apostas desportivas.

O jogador de 21 anos, que também tem dois gols, gerou 10,4% das apostas e 13,7% do handle na BetMGM, tornando-o o segundo maior passivo da casa de apostas, atrás de Mbappé. Ele também tem 7% dos tickets e 6% do dinheiro para ganhar o prêmio de Jogador do Torneio no DraftKings.

Numa reviravolta irónica, o actual líder da Chuteira de Ouro, Georges Mikautadze (três golos), nem sequer estava na maioria dos painéis de probabilidades para iniciar o torneio e agora aparece como um azarão por 12-1 depois de Cinderela da Geórgia ter chegado às oitavas de final; A BetMGM informa que não foi necessária uma única aposta em Mikautadze para ganhar o prêmio.