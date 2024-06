Euro 2024: Inglaterra, França e Holanda garantem vagas nas eliminatórias

Inglaterra, França e Holanda se classificaram para a fase eliminatória do Euro 2024, com a derrota da Albânia por 1 a 0 para a Espanha, na segunda-feira, confirmando suas vagas.

Nenhum dos três países jogou na segunda-feira, mas o resultado da Albânia significa que os quatro pontos conquistados por cada um nos dois primeiros jogos da fase de grupos garantem que não poderão terminar fora do terceiro lugar que avança para as eliminatórias.

A Inglaterra conquistou uma vitória por pouco sobre a Sérvia na estreia no Grupo C, mas empatou com a Dinamarca na quinta-feira, enquanto a França e a Holanda venceram cada uma a primeira partida antes de empatarem em 0 x 0 na sexta-feira.

A Espanha já havia se classificado para as oitavas de final e saiu na frente aos 13 minutos, quando Dani Olmo passou a bola para Ferran Torres, que disparou um suntuoso chute rasteiro ao poste mais distante.

A Espanha dominou o jogo e Torres, Mikel Merino e Joselu estiveram perto de marcar. A Albânia mostrou determinação durante todo o jogo e lutou desesperadamente por um golo, com Kristjan Asllani e o suplente Armando Broja obrigando o guarda-redes David Raya a defender a todo o gás.

A derrota da Albânia significa que regressa a casa, enquanto a Espanha segue na liderança do Grupo B.